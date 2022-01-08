السعودية.. متحدث الصحة: الوضع أمن من الجانب التعليمي والصحي

قال المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، إن التعليم أمر هام وسعداء بعودة الطلبة من جديد كما نتأكد دائما أن الوضع أمن من الجانب التعليمي والصحي، وفق صحيفة عاجل.

وكانت قد أكدت وزارة الخارجية السعودية، في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت، وفق وكالة الأنباء الرسمية، أن التحقيقات الأولية في الحادث الذي تعرضت له سيارة فريق العمل المساند لأحد السائقين المشاركين في سباق رالي داكار 2022، وإصابة أحد الركاب الفرنسيين، لم تُبين ما يشير إلى شبهة جنائية.

وبينت الوزارة في بيانها ، أنه في "إطار التعاون الثنائي بين البلدين، فإن الجهة المختصة في المملكة تعمل على التنسيق واطلاع المختصين من الجانب الفرنسي على نتائج التحقيق، والصور، والمعلومات والأدلة المتوفرة لدى الجهات المختصة في المملكة عن الحادث".

وأشارت الوزارة إلي أن الجهات المعنية بالتعاون مع المنظمين حريصة كل الحرص على تطبيق جميع معايير الأمن والسلامة المعتمدة دولياً للحفاظ على أمن وسلامة المشاركين في رالي داكار، كما أنها تتمنى للمصاب الشفاء العاجل.