مسئول دار سما للنشر: "الإخوان" سممت أفكار أجیال كاملة ونحن مطالبون بالتصدي للفكر الشاذ

استقبلت اليوم القاعة الرئيسية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب فعاليات مؤتمر" انتصار الهوية" بحضور وزارة الأوقاف و وزارة الثقافة والإعلامي مصطفي بكري و دكتور محمد الباز و الناشر محمد عبد المنعم مسئول دار سما للنشر.

يقول محمد عبد المنعم مسئول دار سما للنشر زییف الوعي.. كلمتان مكونان من عشرة حروف.. لكنھما یحملان بین طیاتھم معا ٍن كثیرة؛ لذلك ھناك مقولة شھیرة قد تُلخص ما أرغب توضیحھ وتسلیط الضوء علیھ من خلال ھذا المؤتمر.. وھذه المقولة ھي: أعطني إعلا ًما بلا ضمیر؛ أعطیك شعبًا بلا وعي.. فھي أحد أشھر المقولات لواحزییف الوعي.. كلمتین مكونین من عشرة حروف.. لكنھما یحملان بین طیاتھم معان كثیرة؛ لذلك ھناك مقولة شھیرة قد تُلخص ما أزییف الوعي.. كلمتین مكونین من عشرة حروف.. لكنھما یحملان بین طیاتھم معا ٍن كثیرة؛ لذلك ھناك مقولة شھیرة قد تُلخص ما أرغب توضیحھ وتسلیط الضوء علیھ من خلال ھذا المؤتمر.. وھذه المقولة ھي: أعطني إعلا ًما بلا ضمیر؛ أعطیك شعبًا بلا وعي..

فھي أحد أشھر المقولات لواحد من أھم ُصناع الدعایة في التاریخ "جوزیف جوبلز"؛ وزیر الدعایة السیاسیة للزعیم النازي أدولف ھتلر، وقد كرس كل وسائل الإعلام في ألمانیا، لتحقیق ذلك الھدف، وھو أی ًضا صاحب شعار "اكذب حتى یُصدقك الآخرون"!، فكانت الدعایة النازیة للحرب العالمیة الثانیة تھدف إلى غزو العالم عن طریق إثارة المشاعر والعواطف، والتحایل في عرض الحقائق وتشویھھا، وبث حربًا نفسیة في صفوف الأعداء؛ مستخدًما في ذلك كل الوسائل ال ُمتاحة آنذاك، مما كان لھ كبیر الأثر في تزییف الواقع، وتغییب الوعي، وبالمثل؛ ھذا ما فعلته جماعة الإخوان الإرھابیة طوال تاریخھا؛ ومازالت تفعله حتى الآن.

وأكد قائلا وھو أیضا الذي قال: "كلما سمعت كلمة مثقف تحسست مسدسي"؛ لذلك، وبعد أن تم تدشین دار سما للنشر والتوزیع أعقاب ثورة 25 ینایر، تبلورمشروعھا الثقافي والفكري والتنویري بشكل كامل بعد ثورة 30 یونیو، وقررت أن تفتح أبوابھا للجمیع، لكي یعبرون عن أفكارھم ورؤاھم الھادفة لبناء مجتمع مصري قادر على مجابھة التحدیات، ھذا البناء الذي نعتبره ھدفنا الأول.. فدونما معرفة حقیقیة، لا یمكن لنا أن نتقدم، وبناء ھذه المعرفة ھو مھمة وطنیة في المقام الأول، وحینما قررنا أن نعمل على تحقیق ھذه الأھداف، وجدنا أن ھناك وجه آخر للثقافة على النقیض مما نرغب فیه ونسعى لتحقیقه فمنذ عقود مضت سعت جماعة الإخوان الإرھابیة أن تعث في الأرض فسا ًدا، وللآسف حققت بخطابھا الفكري منھجیة منتظمة في العمل الَدعوي المستقطب للجماعة وأفكارھا الإرھابیة الشاذة، من خلال كتابات أعضاء الجماعة، والمنتمین لھا في مؤلّفاتھم ومذكراتھم، فسممت أفكارأجیال كاملة،فاصبحنا ُ مطالبین بأن نتصدى لھذ االفكر الشاذ بالفكر المستنیر، ومن ھنا كانت فكرة ھذا المؤتمر لتوثیق مختلف عناصر الخطاب الفكري والمعرفي للجماعة الإرھابیة، المبثوث في كتاباتھا المباشرة أو المندس في كتاباتھا غیر المباشرة التي تلجأ إلیھا الجماعة في فترات الكمون والتربّص، وكذلك نھدف لمناقشة وحصر وتوثیق ما كتِب عنھا تحلیلا ودراسةً لخطابھا المشوه المشبوه، والوقوف على میكانیزمات عملھا في مختلف الجبھات والمحاور الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة والإعلامیة والتعلیمیة والدینیة؛ حتى تنكشف حقیقتھا للعامة ویتمكن الدارسون والمھتمون بمعرفة طرائق عملھا؛ استعدادا واستنفارا لمجابھتھا فكریًا وعملیًا، ومطاردة الإرھاب الذي تمثّلھ في كل محفل ومضمار، مواكبین بذلك المواجھة التي تقودھا الدولة المصریة لمجابھة ھولاء الإرھابیین.

و تابع قائلا ھذه المواجھة التي یبذل فیھا رجال الشرطة المصریة وأجھزتھا ورجال قواتنا المسلحة البواسل كل غال ونفیس، وحتى نصل في النھایة لتحقیق غایة مھنتنا التي حملناھا على عاتقنا، وھي شرف وأمانة الكلمة

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