عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فنون جميلة حلوان تقدم دورات تنمية المواهب خلال إجازة منتصف العام

كلية الفنون الجميلة
كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان

أعلنت كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، عن إقامة دورات تنمية المواهب "تحت عشرين عاما"، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي رئيس الجامعة، والدكتور عمرو سامي عميد الكلية، و الدكتورة أمنية يحيي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتقام الدورات في الرسم والعمارة مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية وفي مقدمتها ارتداء الكمامات.

و تشمل الدورة الأولي من الدورات التدريبية تحت العشرين  "الرسم " : تعليم الفنون، وأساسيات الرسم ونبذة عن البورترية، ملامح الوجه، النسب التشريحية للجسم، وكذلك التكوين وبناء اللوحة والظل والنور، والتفكير الإبداعي، واستخدام الذاكرة البصرية، ومبادئ التصميم والتكوين الزخرفى، كما تشمل مقدمة عن تاريخ الفن والثقافة الفنية .

جامعة حلوان تنظم ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس فى تصميم الدراسة الوبائية

ومدة الدورة أربع أسابيع 8 محاضرات والمحاضرة 3 ساعات، وأيام الدراسة الجمعة والاثنين من الرابعة مساء حتي السابعة مساء

جدير بالذكر أنه قد  أكد الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الإعلامي بإسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المجلس الأعلى للجامعات أكد التزام كافة الجامعات والمعاهد بالجدول الزمني للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري، حيث تبدأ أجازة منتصف العام الدراسي الجاري في 5 فبراير القادم لمدة أسبوعين، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 19 فبراير القادم، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في 9 يونيو القادم، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهرى يونيو ويوليو القادمين، وفق نظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها.

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة تحديث المواقع الإلكترونية والصفحات الرسمية للجامعات، بما يجعلها أداة حيوية للتفاعل مع المُجتمع الجامعي والرأي العام، إضافةً إلى تطوير منظومة الأداء الإعلامي بكافة الجامعات، بما يُمكنها من تسويق إنجازاتها للرأي العام.

جامعة حلوان دورات تنمية المواهب تنمية المواهب كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان الدورات التدريبية تعليم الفنون اخبار التعليم إجازة منتصف العام الدراسي

ترشيحاتنا

الصين تعلن عن أكبر فريق للألعاب الأولمبية الشتوية في تاريخ البلاد

استعدوا للحرب .. متى وكيف وأين قد ينقض بوتين على أوكرانيا؟

كأس الرابطة| تعرف على نتيجة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

آخرهم قدري سعيد .. أربعة من أبرز الكتاب الصحفيين يرحلون في أسبوع

بسبب فيسبوك.. وقف إمام بـ أوقاف مطروح ومنعه من الخطابة

منسق دولي: الأمريكيون لا يريدون حربًا.. وقرار بايدن نشر قواته في أوروبا تهديد فارغ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس غدا | الصقيع مستمر والأمطار خفيفة .. وكاترين حرارة تحت الصفر

الأقسى منذ التسعينيات.. العاصفة "ياسمين" تضرب لبنان على ارتفاع 1000 متر| شاهد

هربا من الحريق.. مصرع أب ألقى بابنته من النافذة وقفز خلفها بالطالبية

انخفاض جديد.. الذهب يواصل مسلسل الخسائر اليوم الجمعة 28 - 1 - 2022

رفع قضية ضد والدته بسبب الميراث .. وفاة نجل الفنانة شريفة ماهر ودفنه بمقابر العائلة

رسميا.. الزمالك يودع بطولة كأس الرابطة

البرد القارس.. متى تنتهي موجة الصقيع.. وكم تبقى من فصل الشتاء؟

حادث مروع.. جدة تقتل حفيدها بطريقة مأساوية| ماذا حدث؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عايزة أرشيف محترم.. منة عرفة ترد على انتقادات إلهام شاهين لرافضي المشاهد الساخنة

ذا روك ممثلًا رسميًا لبعثة الأولمبيين الرياضيين الأمريكيين في الأولمبياد الشتوية (صور)

مشاهد مؤثرة.. أبرز لقطات دنيا وإيمي سمير غانم في حفل joy awards..فيديو وصور

البرد القارس.. متى تنتهي موجة الصقيع.. وكم تبقى من فصل الشتاء؟

فيديو

صقيع وشبورة وأمطار.. تحذيرات من هيئة الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة القادمة| فيديو

صحيحة.. الأزهر يحسم جدل حكم الصلاة أمام المدفأة.. فيديوجراف

الذروة في فبراير.. مفاجأة حول انتشار متحور أوميكرون

وداعا للتوكتوك .. "الإنتاج الحربي" تطرح سيارة صديقة للبيئة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ