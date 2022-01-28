فنون جميلة حلوان تقدم دورات تنمية المواهب خلال إجازة منتصف العام

أعلنت كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، عن إقامة دورات تنمية المواهب "تحت عشرين عاما"، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي رئيس الجامعة، والدكتور عمرو سامي عميد الكلية، و الدكتورة أمنية يحيي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتقام الدورات في الرسم والعمارة مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية وفي مقدمتها ارتداء الكمامات.

و تشمل الدورة الأولي من الدورات التدريبية تحت العشرين "الرسم " : تعليم الفنون، وأساسيات الرسم ونبذة عن البورترية، ملامح الوجه، النسب التشريحية للجسم، وكذلك التكوين وبناء اللوحة والظل والنور، والتفكير الإبداعي، واستخدام الذاكرة البصرية، ومبادئ التصميم والتكوين الزخرفى، كما تشمل مقدمة عن تاريخ الفن والثقافة الفنية .

ومدة الدورة أربع أسابيع 8 محاضرات والمحاضرة 3 ساعات، وأيام الدراسة الجمعة والاثنين من الرابعة مساء حتي السابعة مساء

جدير بالذكر أنه قد أكد الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الإعلامي بإسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المجلس الأعلى للجامعات أكد التزام كافة الجامعات والمعاهد بالجدول الزمني للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري، حيث تبدأ أجازة منتصف العام الدراسي الجاري في 5 فبراير القادم لمدة أسبوعين، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 19 فبراير القادم، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في 9 يونيو القادم، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهرى يونيو ويوليو القادمين، وفق نظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها.

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة تحديث المواقع الإلكترونية والصفحات الرسمية للجامعات، بما يجعلها أداة حيوية للتفاعل مع المُجتمع الجامعي والرأي العام، إضافةً إلى تطوير منظومة الأداء الإعلامي بكافة الجامعات، بما يُمكنها من تسويق إنجازاتها للرأي العام.