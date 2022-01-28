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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة حلوان تنظم ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس فى تصميم الدراسة الوبائية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

ينظم مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، ورشة عمل بعنوان « Epidemiological Study Designs » تصميم الدراسة الوبائية، لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .

أكد الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان  أن عقد هذه الورش يأتى  تأكيدا على الدور الحيوي والهام الذي تقوم به الجامعة فى النهوض بالبحث العلمي ومخرجاته، والعمل على تحفيز وتمكين مقومات التميز في البحث العلمى حتى  توفر  مخرجاته حلولاً واقعية للمشاكل التي يواجهها المجتمع.

ويحاضر فى ورشة العمل، سميرة عزت أستاذ الصحة العامة بالمعهد القومي للكبد.

خلال ورشة العمل تتم مناقشة المواضيع الآتية:
Distinguish types of research studies.
- Identify elements, components, and analyze results of case control and cohort study.
- Differentiate between case control and cohort study.
- Identify components and phases of clinical trial.

أوضح الدكتور محمد القصاص أن  وحدة دعم البحث العلمي تساهم من خلال مجموعة ورش العمل الافتراضية التي تنفذها فى دعم منظومة البحث العلمى، والإبداع والابتكار لتطوير وتوسيع نطاق البحوث العلمية.

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وتهدف الورشة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة و للباحثين بالكليات العملية والنظرية وهي مخصصة للباحثين المهتمين باكتساب المزيد من المهارات التي تعينهم على استخدام برنامج بالأبحاث الإكلينيكية.

تهدف برامج المركز إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.

وحدد مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، موعد الورشة حيث تقام يوم السبت الموافق 29 يناير 2022، فى تمام الساعة السابعة مساءً .

كما تقام الورشة بنظام التعليم عن بعد (أون لاين) عبر تطبيق "zoom"، من خلال هذا الرابط:

https://us02web.zoom.us/j/83355740782

Meeting ID: 833 5574 0782

Passcode: 362220

جامعة حلوان مركز دعم البحث العلمي تصميم الدراسة الوبائية ورشة عمل اخبار التعليم

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