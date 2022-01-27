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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التفكير الابداعي دورة تدريبة بجامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر فبراير  2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

و يتم تنفيذ هذه الدورات  تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى  رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

تنظيم لقاءات علمية دولية لرفع تصنيف جامعة حلوان


و نوه المركز بأنه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.


وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا  ، و يقام البعض منها حضوريا داخل قاعات الجامعة وسط إجراءات احترازية  .


ومن هذه الدورات يطلق المركز  دورة تدريبية حول التفكير الابداعي يومي الاحد و الاثنين ٨ ، ٩ فبراير ٢٠٢٢.

جدير بالذكر انه قد نظمت كلية الصيدلة جامعة حلوان ويبنار دولي عن سمية البكتيريا كطريقة واعدة للتغلب علي مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي رئيس الجامعة، والدكتورة مني فؤاد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة.
حيث ألقي الدكتور كريستوفر روا أستاذ هندسة الجزيئات الحيوية بجامعة الينوي الأمريكية محاضرة عن سمية البكتيريا ودورها في التغلب علي تأثير المضادات الحيوية، وأدار اللقاء الأستاذ الدكتور محمد الحديدي أستاذ العلوم الطبية بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

وقد شارك بالحضور ما يزيد عن مائة وثلاثين باحث من الجامعات ومراكز البحوث المصرية وبعض الدول الأجنبية والعربية مثل الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، إنجلترا، اليابان، المكسيك، الفلبين، موريشيوس، جنوب أفريقيا، ماليزيا، نيجيريا، السعودية، الكويت، لبنان، تونس، الجزائر والمغرب. 
 

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