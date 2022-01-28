نسرين طافش تروج لمسرحية "عائلة كازانوفا" قبل عرضها بموسم الرياض

شاركت الفنانة نسرين طافش، صورا لها من الرياض عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام، قبل عرض مسرحيتها الجديدة "عائلة كازانوفا" ضمن فاعاليات موسم الرياض.



وعلقت نسرين طافش علي الصور، قائلة: "من القاهرة الحبيبة الى الرياض الغالية.. نلتقي قريبا في مسرحية كازانوفا في موسم الرياض يوم 2/2/2022 #موسم_الرياض #الرياض".



مسرحية "عائلة كازانوفا" بطولة عمرو يوسف، حسن الرداد، نسرين طافش، حمدي المرغني، هالة فاخر، بدرية طلبة وسليمان عيد، تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة، وتدور أحداثه في إطار فانتازى في زمن غير الزمن الحالي، ومقرر بدء عرض المسرحية يوم الأربعاء المقبل 2 فبراير ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهى.