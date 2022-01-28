برلماني: زيارة الرئيس السيسي للإمارات تحمل رسائل سياسية واستراتيجية عديدة

قال النائب طارق عبد الهادي، عضو مجلس الشيوخ، إن زيارة الرئيس السيسي إلى الإمارات، فصل جديد في العلاقات المصرية – الاستراتيجية الراسخة بين القاهرة وأبو ظبي، لافتا إلى أن الزيارة تأتي في توقيت حساس للغاية ومع ظروف وتحديات إقليمية ودولية صعبة على كافة المستويات.

ونوه عبد الهادي في بيان له اليوم، بالترحيب الإماراتي الرسمي والشعبي بزيارة الرئيس السيسي، واعتزاز الحكومة والشعب الإماراتي بما يجمعهما ومصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في شتى المجالات.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى التقدير الإماراتي والخليجي البالغ للدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس السيسي، في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن مختلف قضايا الأمة العربية، واعتبار أمن دول الخليج جزءا من الأمن القومي المصري.

واختتم النائب طارق عبد الهادي، بأن زيارة الرئيس السيسي للإمارات تحمل رسائل سياسية واستراتيجية واقتصادية عدة، وتدشن لمرحلة أكثر عمقا مع الشعب الإماراتي وحكومته، ومساعي مصر الدؤوبة، في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، وذلك بالارتكاز على ثقل دور مصر ومحوريته ومقوماته السياسية والحضارية على مدى العقود.