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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس الرابطة| تعرف على نتيجة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

الزمالك
الزمالك

انتهت أحداث المباراة التي تجمع بين فريقي سيراميكا كليوباترا والزمالك بتقدم الأبيض 3-1  في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطول كأس الرابطة.

شهد اللقاء سجالا بين اللاعبين دون تشكيل خطورة على مرمي الفريقين  وانحسار الكرة في وسط الملعب.

وتمكن لاعبو سيراميكا كليوباترا من فرض الهجمات على مرمي الزمالك من أجل تسجيل هدف التقدم ولكن تمكن محمد عواد من الحفاظ على شباكه

وتمكن رزاق سيسيه من إحراز هدف تقدم الزمالك من خلال  انطلاقة رائعة من عبد الله جمعة الذي أرسل كرة عرضية أرضية إلى أوباما مررها إلى سيسيه سددها قوية داخل الشباك.

ولم تمر سوي دقائق حتى تمكن لاعبو الزمالك من إحراز الهدف الثاني من خلال ركلة جزاء عن طريق اللاعب  يوسف أوباما.

وفي الدقيقة 66 تمكن لابعي الزمالك من شن هجوم مرتد عن طريق سيسيه الذي أرسل كرة عرضية من يمين منطقة الجزاء حاول وليد عبد المنعم تشتيت الكرة لتسكن الشباك.

وتمكن شادي حسين من إحراز الهدف الأول لصالح سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 85 عن طريق ركلة جزاء .

وخاض سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: مصعب البطاط  - عبد الله محمود - وليد عبد المنعم - أحمد محسن.

خط الوسط:  بلال السعيداني - محمد حسن- ونيفول كوبينا - مصطفي ميسي.

خط الهجوم باسم مرسي - شادي حسين .
بينما خاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: محمد عواد
خط الدفاع: عبد الله جمعة – محمد عبد الغني – محمد طارق – محمد عبد الشافي
خط الوسط: إسلام جابر – ماجد هاني - يوسف أوباما – محمد أوناجم – رزاق سيسيه 
خط الهجوم: عمرو السعيد

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