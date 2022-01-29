غدًا.. انطلاق الملتقى الالكترونى الثانى في بنات جامعة عين شمس

تعقد وحدة النشر العلمي بكلية البنات جامعة عين شمس الملتقي الإلكتروني الثاني بعنوان "بحوث ودراسات المرأة" Women &@Research يومي الأحد والإثنين ٣٠-٣١ يناير ٢٠٢٢

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، الدكتور محمد أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وبرئاسة الدكتورة أميرة أحمد يوسف عميدة كلية البنات للآداب والعلوم والتربية الدكتور.حنان الشاعر وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث.

للتسجيل في جلسات الملتقي:

‏https://forms.gle/VX5TSpBJYVddtztq6

ملحوظة: مطلوب اضافة ايميل مفعل ونشط للحصول على رابط جلسات الملتقي قبل موعد انعقاده.