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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

نوبل تكشف الستار عن السيارة الخارقة Exile بقوة تبلغ 500 حصان

نوبل تكشف الستار
نوبل تكشف الستار عن السيارة الخارقة Exile بقوة تبلغ 500 حصان

يقوم Lee Noble ، المصمم والمهندس الذي أسس شركة Noble لتصنيع السيارات الرياضية بعودة جريئة إلى الصناعة ذات الحجم المنخفض من خلال إصدار إنتاج سيارة اختبار خفيفة الوزن بقوة تصل الى 500 حصان بالإضافة إلى التركيز على المسار الذي أظهره قبل خمس سنوات.

 

سميت السيارة الجديدة Exile كما هو الحال مع شركة Noble الجديدة، حيث تجمع الكوبيه ذات المقعدين والمزودة بمحرك وسطي قانونية السير على الطريق مع هيكل مستمد من السيارات الرياضية وقدرة تسارع فائقة السرعة.

تأتي سيارة نوبل Exile الجديدة بمحرك فورد إيكوبوست V6 بسعة 3.5 لتر بشاحن توربيني مزدوج بسعة 504 حصانًا (ليحل محل محرك كاديلاك  V6)، يمكن للسيارة الجديدة ان تتسارع من الثبات حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 3.5 ثانية مع سرعة قصوى تبلغ 165 ميل في الساعة وفقًا لصانعها.


يتم تسليم نظام Drive إلى المحور الخلفي لـ Exile عبر علبة تروس يدوية من ست سرعات Graziano  وفرق تفاضلي محدود الانزلاق بنفس مواصفات  Lamborghini Diablo


قال نوبل: "التغييرات الوحيدة التي أجريناها كانت حوض جاف لتحسين أداء المسار ورسم خرائط مفصل لوحدة التحكم الإلكترونية، حيث تعتبر المتانة والبساطة عاملان أساسيان هنا أضاف انه مضاد للرصاص وسوف يغير السرعة بأسرع ما يمكنني تحريك ذراعي".

 

يبلغ وزن سيارة نوبل Exile حالياً 1100 كجم فقط في شكل نموذج أولي، وستكون واحدة من أخف السيارات أداءً من نوعها، حيث يتكون هيكلها من قسم مركزي شبه أحادي وإطار محيطي أنبوبي فولاذي بجلد قرص العسل من الألمنيوم المترابط لمزيد من الصلابة الالتوائية.

 

يتم التحكم في نظام التعليق الشامل مزدوج الترقوة بواسطة مخمدات قابلة للتعديل ثلاثية الاتجاهات ، بينما تتميز ملاقط Wilwood بستة أواني وأقراص الفرامل المهواة في كل زاوية لتجنب الحاجة إلى الموافقة على النوع المكلف، ولا يوجد في Exile أي مكابح مانعة للانغلاق أو تحكم في الجر أو تحكم في الاستقرار.

 

يتكون جسم السيارة الجديد الفخم من مركب بلاستيكي مقوى بالزجاج ويبلغ طوله 4216 ملم وعرضه 1828 ملم، مع قاعدة عجلات 2438 ملم، وتم تشكيل هيكل أحدث نموذج أولي باستخدام الحاسب الآلي وجاهز للتركيب على الهيكل المتداول في الأسابيع القليلة المقبلة قبل الاختبار الأولي للسيارة بالكامل.

 

تهدف نوبل إلى بيع 200 من سيارة سنويًا بسعر أقل من 100.000 جنيه إسترليني، ويجري محادثات مع العديد من المستثمرين لتمويل المشروع ، والذي يمكن أن يشمل مرة أخرى التصنيع بواسطة High Tech Automotive في جنوب إفريقيا، والتي بنت جزئيًا نوبل M12 الناجح.

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