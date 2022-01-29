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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

النيابة العامة تجدد حبس المتهمين وسماع أقوال شهود عيان الحادث

4 بلطجية طعنوه سحلوه حتى الموت.. وفاة نجل مدرب بلدية المحلة| تفاصيل مأساوية

الشاب الضحية
الشاب الضحية

مصادر أمنية بالغربية:خلافات بين الشباب تسببت في وفاه أحدهم
شهود عيان للحادث:"قتل الضحية. بزجاجة مكسوره وطعنه بالفخذ والرقبة " 
جهود أمنية لضبط المتهمين الأربعة وإحالتهم للنيابة العامة 

 استيقظت محافظة الغريبة أمس على خبر حزين وهو مقتل "جابر عاطف خضر " إبن مدرب بلدية المحلة الكبرى على يد مجموعة من البلطجية بطريقة مأساوية .

 الجناة طعنوا جابر وسحلوه وهم  يستقلون دراجه نارية بشارع منطقة شكري القوتلي اليوم  بقصد سرقة متعلقاته وفروا هاربين.

وأصدر المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية توجيهاته إلي رئيس نيابة أول المحلة بالضرورة فتح باب التحقيق في واقعة وفاه شهيد الغدر "جابر عاطف خضر " إبن مدرب بلدية المحلة الكبرى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وسرعه ضبط وإحضار المتهمين في الحادث .

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وشدد المحامي العام الأول في تعليماته إلي مساعديه بقرار حبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود عيان .

كما وجه المحامي العام بأهمية تشكيل فريق من خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث وتفؤيغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث وتحديد هوية شهود العيان للحادث الأليم .

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فيما شيع الآلاف من الأسر والعائلات المدينة العمالية في تشييع جثمان الشاب الضحية ابن مدرب نادية بلدية المحلة في  جنازة شعبية عقب أداء صلاة الجنازة بالمسجد عبد الحي  في مشهد جنائزي مهيب حتي مثواه الأخير بمقابر الأسرة بمنطقة سيدي خلف .

وكان شاب في نهاية العقد الثاني من عمره  لفظ أنفاسه الأخيرة طعنا وسحلا علي أيدي بلطجية يستقلون دراجه نارية بشارع منطقة شكري القوتلي اليوم  بقصد سرقة متعلقاته وفروا هاربين مما أسفر عن لفظ أنفاسه الاخيره بمجرد وصوله إلي أبواب مستشفي المحلة العام .

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كما كثف ضباط المباحث الجنائية بالغربية من جهودهم للتحديد هوية المتهمين والبدء في تفريغ كاميرات مراقبه في محيط موقع الحادث وبتقنين الإجراءات الأمنية تم ضبط المتهمين الاربعه وتم عرضهم على النيابة العامة وقررت حبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات .

كان هاني عويس مدير أمن الغربية تلقي  إخطارا من العقيد خالد عامر مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد  بمقتل الشاب "جابر عاطف خضر " 18 سنة مصاب بطعنات بأداة حاده وسحلا بمنطقة شكري القوتلي بعدما استوقفه مجموعه من البلطجية بقصد السطو عليه وسرقه متعلقاته الشخصية .

وباشرت القيادات الأمنية دورها تحت قيادة رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على أخر تطوراته .

وأفادت التحريات الأمنية التي باشرها  الرائد معاذ الحسيني رئيس مباحث قسم أول المحلة تعرض الشاب الضحية للقتل علي أيدي مجهولين يجري تحديد هويتهم وإصابته بطعنات بأداة حاده في أماكن متفرقة من جسده .

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كما تم تشكيل  فريق بحث جنائي للتحديد هوية الجناة تحت إشراف اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية لضبط المتهمين وعرضهم علي النيابة العامة. 


وأفاد حسني الحبيبي أحد أقارب الضحية أن خبر وفاته اوجع قلوب كل المحلاوية وتمنوا القصاص له بالقانون من كافة المتهمين الذين ارتكبوا واقعة قتله في مشهد مأساوي مشيرا بقوله "حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي قتل شاب واستباح دمائه تسيل علي الاسفلت وربنا يرحم فقيدنا الشاب ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين" .

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وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة وحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات .

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المحامي العام الشاب قتل وفاة ضحية الغدر النيابة العامة حبس المتهمين المحلة 4 أيام

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