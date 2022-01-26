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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة الغربية: تكليف الهيثم عبد الحافظ مديرا للعلاج الحر بالمحافظة

وكيف الصحة الغربية:
وكيف الصحة الغربية: تكليف الهيثم عبد الحافظ مديرا للعلاج الح

أصدر الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية قرار تكليف الدكتور الهيثم عبد الحافظ للقيام بأعمال مدير إدارة العلاج الحر  بمديريه الصحة لحين الإعلان وشغل الوظيفة بالطرق القانونية.

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 وجاء ذلك  تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وكذلك التأكد من استقبال الحالات على مدار 24 ساعة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

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في المقابل  دشنت   لجنة مكبرة من الرقابة الداخلية برئاسة الدكتور محمد وجدي مدير أدار  الرقابة الإدارية والدكتور أيمن عباس عضو إدارة الطب العلاجي والدكتور أحمد أبو المكارم مدير إدارة المشتريات الدكتور حاتم راضي إدارة مكافحة العدوى والأستاذة مرفت كمال مدير إدارة التمريض بالمرور على مستشفى كفر الزيات العام للتأكد من توافر المستلزمات وتوافر الأدوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية وإعداد تقارير يومية للوقوف على الحالة العامة للمستشفيات ورفع كفاءة الأقسام الطبية والمرور على قسم الاستقبال والطوارئ .

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كما تفقد أعضاء اللجنة خلال  مرورهم على جميع أقسام المستشفى للتأكد من حسن سير العمل وانتظامه وتطبيق معايير الجودة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية بالمستشفى والتأكد من اتباع كل سياسات مكافحة العدوى للفريق الطبي، وإجراءات التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بشكل مستمر يومياً وبطريقة آمنة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

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