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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تعيين 1988 شابا والتفتيش على 610 منشآت وتحرير 50 محضرا لمخالفة قانون العمل في الغربية

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

عيَّنت مديرية القوي العاملة بمحافظة الغربية 1988 شاباً، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 45 " قادرون باختلاف "، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين  بمكاتب التشغيل، والذين بلغوا 5401  شاب، كما تم توفير 97  فرصة عمل .
 

وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان : إن المديرية استخرجت 1775 ترخيص مزاولة الحرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين ، كما قامت بتخريج  27 متدرجا في مجال التدرج المهني، وإلحاق 31 بمنشآت القطاع الخاص ، وإصدار ترخيصي عمل للأجانب ، وتلقي طلب لآخر .
 

وأوضح ياسر عيد وكيل المديرية - من خلال تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال ديسمبر الماضي - أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 610 منشآت ( دوري - حملات) يعمل بها 580 عاملا ، وإعادة التفتيش على 640 منشأة أخرى ، وأسفر عن تحرير 50 محضراً للمنشآت المخالفة ، وتلقي 16 شكوى من خلال بوابة الشكاوي الإلكترونية ، تم بحث 9 شكاوى منها ، وتبقى 7 شكاوي ما زالت تحت البحث ، فضلاً عن بحث 50 شكوى أخرى قدمت ورقياً .
 

وأشار مدير المديرية إلى أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحياً ، قامت المديرية بصرف 3 منح مولود بـ  6000 جنيه ، ومنحتي زواج بإجمالي 6 آلاف جنيه ، وصرف 2400 جنيه رعاية صحية لـ 12 عاملاً ، فضلاً عن استكمال صرف منحة المولد النبوي الشريف بإجمالي 161 ألف جنيه لـ 322 عاملاً من المسجلين بالمديرية .
 

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية؛ فأجرت المديرية تفتيشت على 719 منشأة، وإعادة التفتيش على 678 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 288 محضراً للسلامة والصحة المهنية ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 618 منشأة لإزالة المخالفات ، وتلقى 176 شكوى في نفس المجال ، تم استيفاء 27 شكوى منها ، واتخاذ الإجراءات القانونية لـ 45 شكوى ، و 72 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة ، وعقد 39 ندوة توعية ،  ومنح 13 ترخيصا لمنشآت ، وعمل 110 قياسات ميدانية لـ 46 منشأة ،كما تم التفتيش على 440 منشأة أخرى في مجال تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19).

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محمد سعفان وزير القوى العاملة مديرية القوى العاملة الغربية تعيين 1988 شابا على 610 منشآت تحرير 50 محضرا مخالفة القانون كعب العمل

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