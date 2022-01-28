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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بلقيس تتألق في حفلها بـ "إكسبو 2020 دبي" بموسيقى مختلفة

بلقيس
بلقيس

أحيت الفنانة بلقيس حفلا في مسرح منصة اليوبيل في "إكسبو 2020 دبي"، والذي اختلط فيه صوتها وموسيقى أغنياتها مع صوت الجمهور الذي لم يتوقف عن الغناء وطلب الأغاني طيلة فترة الحفل، الذي قام بإعداده وتجهيزه المنتج والمخرج صلاح الياسري.

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وقال صلاح الياسري أن الفنانة بلقيس قامت بالاستعداد للحفل بشكل مميز ومختلف عن حفلاتها الغنائية الجماهرية، واضعة نصب عينيها أن تدخل أشكال السعادة والفرح على وجوه جميع الحضور في مسرح اليوبيل أو من خلال شاشات تلفزيون دبي وقناة إكسبو 2020، وهو ما صنعته بالفعل في هذا الحفل الذي تضمن مجموعة من المفاجآت المختلفة التي قدمتها بلقيس.

وقد تنقلت بلقيس عبر مجموعة كبيرة من أشهر أغنياتها المتنوعة ما بين الخليجية والعربية، برفقة الفرقة الموسيقية التي تكوّنت من أهم العازفين العرب والخليجيين والعالميين، ولأول مرة بقيادة المايسترو ميشيل فاضل الذي قام بعملية توزيع موسيقي جديد لمجموعة من أغنيات بلقيس، والتي تضمنت عدد من الآلات الغربية الجديدة وأسلوباً مغايراً عن الإيقاع الرئيسي للأغنيات عند طرحها، مما شكل استحسان الجمهور وتفاعله بالشكل الموسيقي الجديد.    

 

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