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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان فضي لامع.. بلقيس تخطف الأنظار في أحدث ظهورI صور

صدى البلد

شاركت الفنانة بلقيس صورا من أحدث ظهور بأبو ظبي، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

وتألقت بلقيس بلوك أنيق، وخطفت الأنظار بفستان فضي لامع طويل، وتسريحة شعر للخلف مع لوك ميك أب بألوان النيود البني تبرز جمال ملامحها.

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بفستان جذاب.. بلقيس تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

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بلقيس تشعل حفل ليالي أوايسس في موسم الرياض بالسعودية

يذكر أن أحيت الفنانة بلقيس، حفلا جماهيريا أمس في حفل ليالى أوايسس بالسعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، وقدمت بلقيس خلال الحفل، باقة مختلفة من أشهر أغنياتها التي قدمتها خلال الفترة السابقة وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع أغنية "جنوب الدرب"وهي الأغنية التى قدمتها بلقيس باللهجة السعودية وطرحت  منذ شهرين.


وحفل اوايسس هو ثاني حفلات بلقيس هذا الأسبوع وذلك بعد أن قدمت حفلاً غنائياً أون لاين منذ يومان في دبي مع الDj الأميركية باد داني التي قدمت شكل موسيقي مختلف وإعادة توزيع لعدد من أغنيات بلقيس.


وطرحت بلقيس منذ أسبوعين أغنية "صابرة" وهى الأغنية التي قدمتها باللهجة المغربية من كلمات يونس أدم وألحان مروان أصيل ومن إخراج عبد الرفيع عبديوي، وتصدرت الأغنية تريند اليوتيوب في عدد من الدول الأوروبية والعربية لعدة أيام ووصلت نسب مشاهدتها لأكثر من تسعة ملايين مشاهدة  حتى الأن.

 

ثم تتجه بلقيس إلى مصر خلال الشهر المقبل للإنتهاء من تحضيرات أغنياتها الجديدة التى تقدمها باللهجة المصرية فى ثاني تجربة لها بعد أغنية " دبلوماسي" مع الشاعر والملحن الموسيقي عزيز الشافعي.

حفلات تريند اليوتيوب فعاليات موسم الرياض الفنانة بلقيس فستان جذاب

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