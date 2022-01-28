زي مسلسل الطوفان .. شريفة ماهر: ابني شريف مسعور على الفلوس |فيديو

كشفت الفنانة شريفة ماهر عن وفاة نجلها الأكبر "مجدي"، بسبب عملية جراحية خضع لها، مؤكدة أنها علمت بوفاة ابنها بالصدفة فهما لا يتواصلان تليفونيا.

وتابعت شريفة ماهر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلام الناس" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" أنا معايا الجنسية السويدية وفي واحد معرفتنا في السويد، فبنته كلمت بنت مجدي وقالتلها أن مجدي بيموت".

وأشارت إلي أنها علمت بوجود ابنها في المستشفى من خلال أحد أقاربه، ومن ثم اتصلت بالمستشفى للاطمئنان عليه وعلمت من المستشفى بأنه سيجري عملية في القلب في اليوم التالي، ومن ثم اتصلت بطليقة ابنها في السويد وعلمت منها بوفاة نجلها.

وأكملت"أنا وقعت من طولي ومجدي متضامن مع شريف بس، إحنا بنعمل الحاجات دي في التمثيل، والناس مبتصدقش لكن أنا بشوف حاجات في الحياة أقسى من المسلسلات"

وعن تقسيم أموالها، أكدت أن أبناءها الكبار يرفضون تقسيمها لأموالها لأبنائها الصغار من زوج آخر، وهو سبب المشكلات بينها وبين أبنائها.

وتابعت: "اللي أنا مبحبوش خالص هو شريف لأن الجنيه عنده احسن من وامه وابوه بس مجدي مفيش بيني وبينه مشاكل، وهو مسعور على الفلوس زي مسلسل الطوفان".

وعن حضورها لجنازة ابنها، قالت: "دفنوه ومقالوليش ومش هقدر احضر الجنازة لأني تعبانة".