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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

خالد عليش يطالب بحق الأب في رؤية أبنائه: ليه الست دايما هي اللي مظلومة؟

خالد عليش
خالد عليش

هاجم الإعلامي خالد عليش، بعض الزوجات اللاتي يرفضن رؤية طليقها لأولاده في حالة الخلافات الأسرية الحادة وقانون طلب حق الرؤية المشروع للاب.


كتب عليش في رسالة لجمهوره عبر فيس بوك : "في حالة الخلاف الأسري الحاد وعدم وجود من يُحترم رأيه في العائلة لأي من الطرفين وعدم القدرة على حل المشاكل الأسرية وديًا والوصول لحائط مسدود لسوء تنظيم المسائل الأسرية بعد الانفصال خصوصا في وجود أطفال يتم اللجوء إلى القانون وطلب حق الرؤية المشروع للأب، وفي حالة إنصاف القانون ليه أوي.. هيقدر ياخد حوالي كم ساعة يشوف فيها الطفل في مكان عام بشروط معينة مع وجود الأم اللي بينه وبينها حالة خلاف أصلا.. إزاي ممكن يكون فيه تربية سليمة لطفل بيشوف أبوه كم ساعة في الأسبوع وتعنت الأم إنه حتى يوصل لأبوه تليفونيا؟".
 

وتابع : "إزاي يكون في تربية سليمة لطفل مش بيبات في حضن أبوه يوم واحد في الأسبوع حتى؟ إزاي يكون في تربية سليمة لطفل القانون بيدي لأمه كل حقوقها كاملة ومش بيدي لأبوه غير إنه يشوفه كم ساعة وفي حالة امتناع الأم ورفع دعوى إسقاط حضانة توديه مرة وكأن شئ لم يكن وتبدأ الرحلة من جديد في طلب الرؤية والطفل هو الخسران الوحيد".


وأضاف: "إزاي طفل يعيش مبسوط وهو مش عارف يخرج أو يسافر أو يتفسح مع أبوه ولا حتى أبوه يكون ليه حق ياخده من المدرسة غير بإذن الأم عشان لو حصل يعتبر الأب خاطف لابنه، إزاي أب يستحمل إنه مش عارف يشوف ابنه وعمال يتفرج عليه على فيسبوك مع أمه في حفلات وسفر وغيره، عشان قرر ينفصل عن أمه يكون عقابه ما يشوفش طفله، يعني حق ربنا سبحانه وتعالى اداهولنا واحنا بنعاقب بعض عليه”.


وأكمل: "ليه الست دائما مظلومة؟ ليه رواية الست دائما صح؟ ليه الست تصمم تصرف مصاريف ملهاش أي تلاتين لزمة بعد الانفصال على الأولاد مكنتش بتتصرف قبل كده لمجرد الادعاء بأن الأب يمتنع عن الدفع! ليه الفيمنيست مصممين إن الست صح حتى لو مبهدلة ابنها ومانعة إنه يشوف أبوه؟ الاجتهاد في تربية الأم للطفل وإنه يروح تمارين كلها مهمة بس إنه يشوف أبوه أهم بكتير، الجملة الشهيرة دائما بتقول إن القانون مع الست طب جدة الطفل وعمته مش ستات حقهم هما كمان يشوفو الطفل اللي هو حتة منهم برضه”.


واضاف: "متشجعوش أم مانعة أب يشوف ولاده خصوصا لو بيصرف عليهم كويس أوي ومدخلهم أحسن مدارس عشان الطفل هو الوحيد الخسران في العند بينهم.. أرجو من الجميع لما أي أم تتكلم قدامك وتقول أصله ما بيشوفش باباه قولها روحي انتي وديهوله عشان حساب ربنا أقوى من أي حد، نصيحة كمان مهمة متطلقوش ومعاكم أطفال في حالة عدم وجود لغة حوار بينكم عشان أكيد مش هيكون في لغة حوار بعد الانفصال، الأفضل عيشوا تعساء عشان العيال.. أخيرا”.

اختتم: "ده مش بوست شخصي بس مهم الدولة تهتم عشان مع زيادة حالات الطلاق في أطفال كتير بتدمر نفسيا من الأب والأم وعندهم مع بعض وحسبي الله ونعم الوكيل”.

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الاعلامى خالد عليش التواصل الاجتماعي الطلاق أطفال مدرس

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