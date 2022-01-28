لمحبي الهاتشباك .. 5 سيارات موديل 2022 في الإمارات |صور

تتعدد الاصدارات المطروحة داخل سوق الامارات، بين فئة السيدان والكروس اوفر، والسيارات الرياضية، وايضا فئة الـ"هاتشباك"، والتي تلقى اقبال كبير داخل الاسواق العالمية وخاصة بين فئة الشباب.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري 5 سيارات موديل 2022 داخل سوق الامارات.

سوزوكي بالينو موديل 2022

1 – سوزوكي بالينو موديل 2022

تستمد السيارة سوزوكي بالينو موديل 2022 بمحرك 4 سلندر، 1400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 91 حصانا، و 130 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 170 كيلومتر في الساعة، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من وضع الثبات 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في غضون 11.6 ثانية.

وتقدم السيارة سوزوكي بالينو موديل 2022 بقيمة قدرها 45,900 درهم للفئة الاولى، بينما تقدم الفئة الثانية بقيم بلغت 49,900 درهم.

رينو ميجان "هاتشباك" موديل 2022

2 – رينو ميجان "هاتشباك" موديل 2022

حصلت السيارة رينو ميجان "هاتشباك" موديل 2022 على محرك 4 سلندر 1800 سي سي، قادر على انتاج 280 حصانا، وعزم اقصى للدوران 390 نيوتن/متر، بينما تستمد السيارة اوامر التسارع عبر علبة تروس اوتوماتيكية الاداء تعمل بتقنية الدفع الامامي، مع سرعة قصوى تصل إلى 255 كيلومتر في الساعة، بينما تنطلق من 0 لـ 100 كم خلال مدة زمنية تستغرق 5.8 ثانية.

ويتراوح سعر السيارة رينو ميجان "هاتشباك" موديل 2022 داخل سوق الامارات بين 119,900 و 124,900 درهم.

ميني كلوبمان موديل 2022

3 - ميني كلوبمان موديل 2022

دعمت السيارة ميني كلوبمان موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي، بقوة 306 حصانا، وعزم دوران يبلغ 450 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة اوتوماتيكي دفع كلي، مع سرعة قصوى تصل لـ 250 كم/ساعة، بالاضافة غلى قدرات قياسية من محرك بقوة 192 حصانا، و 280 نيوتن/متر، مع امكانية الدفع الامامي للعجلات، وبسرعة قصوى تصل إلى 228 كم/ساعة.

وتبدأ أسعار السيارة ميني كلوبمان موديل 2022 داخل الامارات من 197,700 حتى 246,000 درهم.

اوبل استرا موديل 2022 "هاتشباك"

4 – اوبل استرا موديل 2022 "هاتشباك"

تتسارع السيارة اوبل استرا موديل 2022 "هاتشباك" من نقطة السكون 0 حتى تصل لسرعة 100 كم في غضون 8.9 ثانية، حيث تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1400 سي سي، قادر على انتاج 145 حصانا، وعزم اقصى للدوران 230 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة اوتوماتيكي بتقنية الدفع الامامي، مع سرعة قصوى تصل إلى 210 كم/ساعة.

وتقدم السيارة اوبل استرا موديل 2022 "هاتشباك" داخل الامارات بقيمة قدرها 89,900 درهم.

هيونداي Veloster N موديل 2022

5 - هيونداي Veloster N موديل 2022

تعتمد السيارة هيونداي Veloster N موديل 2022 على محرك رباعي الاسطوانات 2000 سي سي، قادر على انتاج 275 حصانا، وعزم اقصى للدوران 353 نيوتن/متر، وبهذه القدرات الفنية تنطلق السيارة من النقطة 0 حتى تصل لسرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 5.2 ثانية، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2649 متر، مع طول كلي يقدر بـ 4265 متر، و 1811 للعرض.

ويبلغ سعر السيارة هيونداي Veloster N موديل 2022 في الامارات بقيمة قدرها 149,000 درهم.