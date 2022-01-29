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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: إتاحة موقع إلكتروني للاستفادة من مبادرات رئيس الجمهورية

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن اتاحة موقع الكتروني للاستفادة من مبادرات رئيس الجمهورية 100 مليون صحة، من خلال  معرفة مكان وحدتك عن طريق موقع 
www.100millionseha.eg ، و الخط الساخن: 15335 .

واضافت الوزارة، أن الالتزام بالمتابعة الدورية تحمي السيدات من خطر الإصابة بسرطان الثدي، أو اكتشافه مبكرًا والذي  يزيد من نسبة الشفاء.

وأوضحت الوزارة، ان  الكشف مرة واحدة لا تكفي وخاصة للسيدات للحماية من خطر الإصابة بسرطان الثدي، وذلك يجب الالتزام بالمتابعة الدورية.


وأضافت الوزارة، ان مواعيد الوحدات الصحية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة: يوميًا ماعدا الجمعة من الساعة ٩ صباحًا حتى ٣ مساءً.

 خطر الإصابة بسرطان الثدي


 وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJ
 

مبادرة رئيس الجمهورية وزارة الصحة والسكان فيروس كورونا فيروس كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا المستجد

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