هجوم إلكتروني يستهدف وزارة العدل الفرنسية

تعرضت وزارة العدل الفرنسية، اليوم الجمعة، لهجوم إلكتروني مجهول من قبل مجموعة "هاكرز"، حيث تم فتح تحقيق في الأمر.

وقالت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصادر متعددة إن وزارة العدل الفرنسية تعرضت اليوم الجمعة لهجوم إلكتروني مجهول النطاق وتم فتح تحقيق.

وأوضح مصدر قريب من التحقيق "كان هناك شيء ما، ولكن ليس بدرجة كبيرة، لم تتأثر أي ملفات جنائية".

ويزعم القراصنة أنهم اخترقوا أنظمة الكمبيوتر الخاصة بوزارة العدل العدل الفرنسية، وأكدواأإنهم أغلقوا ملفات الوزارة وسيقومون بنشرها إذا لم تدفع الحكومة.

ونشرت مجموعة تعرف باسم LockBit 2.0 رسالة تقول إنها أغلقت ملفات وزارة العدل وستنشرها في 10 فبراير، إذا فشلت الحكومة في دفع فدية. لكن لم يتم الكشف عن أي معلومات بشأن طلب الفدية.

فيما أكد مصدر للوكالة أن التحقيقات جارية بشأن "البيانات المحمية أو غير المحمية" الخاصة بوزارة العدل الفرنسية والتي "من المحتمل أن تتم سرقتها، والتأثير المحتمل على عمل المحاكم.