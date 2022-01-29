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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

عمرها قرن.. شاهد أقدم سمكة "زينة" في العالم|فيديو

سمكة زينة
سمكة زينة

كشف متحف سان فرانسيسكو عن أقدم سمكة زينة في العالم، يبلغ عمرها اليوم 90 عامًا، وقد تم اكتشافها لأول مرة في أستراليا.

 

السمكة "ميثوسلاه" هي نوع من السمك الرئوي الأسترالي يبلغ طولها أربعة أقدام، وتعد الأقدم على الإطلاق حيث يبلغ عمرها 90 عامًا رغم نموها داخل حوض سمك.

 

دخلت السمكة التي يبلغ وزنها 18 كجم إلى متحف سان فرانسيسكو عام 1938، حيث كانت قادمة من أستراليا، وفقًا لعلماء الأحياء في أكاديمية كاليفورنيا للعلوم.

 

تقيم سمكة الزينة العتيقة ميثوسلاه أو (ميتوشولح) في Steinhart Aquarium التابع لأكاديمية كاليفورنيا للعلوم في سان فرانسيسكو.

 

ووفقًا لتقرير وكالة AP، حصلت السمكة على لقب أقدم أسماك زينة حية في العالم بعد وفاة السمكة جراند داد 'Granddad'، وهي سمكة رئوية أسترالية عاشت في Shedd Aquarium حتى سن 95، ثم ماتت في عام 2017.


 

سمكة أسترالية سان فرانسيسكو كاليفورنيا استراليا اخبار المنوعات أخبار الترفيه

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