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فن

فى ذكري ميلاد حسن الإمام.. هاجم نادية الجندي وخرجت مظاهرات بسبب فيلمه I فيديو وصور

المخرج حسن الإمام
المخرج حسن الإمام

حسن الإمام .. واحد من أهم المخرجين فى تاريخ السينما المصرية، حيث حققت أعماله السينمائية نجاحاً كبيراً فى دور العرض السينمائي ، وحققت إيرادات مرتفعة ، وقد أطلق عليه لقب مخرج الروائع.

أفلام  حسن الإمام حققت نجاحاً كبيراً فى دور العرض السينمائية ، الا ان بعضها إيضاً تعرض الى إنتقادات  نقدية ، وعلى رأسهم فيلم “ خلى بالك من زوزو ” ، والذى خرجت بسببه مظاهرات فى الجامعات المصرية.

أشهر أفلام حسن الإمام :

حسن الإمام  من مواليد مدينة المنصورة في 1919، تلقى تعليمه في مدرسة الفرير بالقاهرة ، وقد بدأ مشواره الفني كمخرج بفيلم ملائكة جهنم في عام 1946.
ومن أشهر أفلام حسن الإمام  في اليتيمتين ، ظلمونى الناس ، خلي بالك من زوزو ، بالوالدين أحساناً ، قصر الشوق ، أميرة حبى أنا ، بين القصرين ، قصر الشوق ، الراهبة ، السكرية ، حكايتى مع الزمان ، وعشرات الأعمال .

حسن الإمام 

في عام 1962 انتقل حسن الإمام إلى مرحلة مختلفة، إذ حل بديلًا للمخرج صلاح أبو سيف في إخراج فيلم بين القصرين عن رواية نجيب محفوظ ، وذلك بسبب انشغال أبوسيف بإدارة المؤسسة المصرية العامة للسينما.
وكانت بين القصرين بداية تعامل حسن الإمام مع أعمال نجيب محفوظ، فقد قام بإخراج زقاق المدق 1963، قصر الشوق 1966، السكرية 1973 ، ثم قدم  أفلام  يغلب علبها الطابع الغنائي والاستعراض.

ساهم حسن الإمام في تعريف الجمهور بالعديد من الفنانين حين كانوا لايزالوا وجوهًا جديدة، مثل: نور الشريف، ماجدة الخطيب، فريد شوقي، حسن يوسف، هند رستم، سمير صبري .

تم اختيار ثلاثة من أفلام حسن الأمام  ضمن قائمة أفضل 100 فيلم مصري في القرن العشرين بحسب استفتاء عدد من النقاد في سنة 1996، وهي: الخطايا 1962، بين القصرين 1964، خلي بالك من زوزو 1972.

حسن الإمام 

ساهم حسن الإمام بكتابة السيناريو والحوار لعدد كبير من أفلامه ، توفى حسن الإمام في القاهرة في 29 يناير 1988 بعد أن ترك وراءه قائمة أعمال تتجاوز المائة فيلم.

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حسن الإمام يهاجم نادية الجندي :

هاجم  حسن الإمام  الفنانة نادية الجندى فى أحدى الحوارت الصحفية ، حيث أكد انها بعد تعاونهما فى فيلم بمبه كشر أصبحت لا تساله عنه رغم انه كان احدى الاسباب فى نجاحها من خلال هذا العمل ، مؤكداً انه أعجب بفيلمها" الضائعة “ ، وأتصل بمخرجه ليثنى عليه قدرته على تقديم ” نادية الجندى " بشكل مختلف لأول مرة بعد فيلمها الضائعة.

كان للمخرج حسن الإمام تجربة وحيدة فى مجال الاخراج التليفزيونة وهى “ صاحب الجلاله الحب ” ، ولكنه كشف ان التليفزيون قام بعمل مونتاج الى الحلقات بعد تسليمها ، وتم اختصار 3 حلقات ، وقد أتخذ قرار من حينها بعد العمل تليفزيونياً مرة أخرى.

عاش الفنان حسن الإمام علاقة حب لسنوات طويلة مع زوجته ، مؤكداً انه لولا وجوده ما كان أدخر أموال ، وقد كشفت “ زوجته ” وفاته انه أطلق على حفيدته نعمت ، على أسم زوجته ، بل انه أستخدم الأسم ذاته على بطلات أفلامه.

 

حسن الامام المخرج حسن الإمام نور الشريف نجيب محفوظ حسن يوسف بين القصرين زقاق المدق ماجدة الخطيب

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