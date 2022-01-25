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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن: أحمد السقا و كريم عبد العزيز في كواليس تصوير الاختيار 3.. ذكرى ميلاد يوسف شاهين

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها عن يوسف شاهين وأحمد السقا والاختيار  :

على العهد مخلصين وادعو معايا لمصر.. أغاني تحتفل بعيد الشرطة الـ70

 

يحل اليوم الاحتفال بـ عيد الشرطة الـ 70 والذى يوافق 25 يناير من كل عام حيث يعد هذا الاحتفال بمثابة رسالة شكر وامتنان لقوات الشرطة الذين يساهمون فى استمرار الامن والامان لهذا البلد، وفى هذه الاحتفالية يقدم عدد من الاغانى التى توضح بطولات رجال الشرطة وتضحياتهم من اجل هذا البلد. 

 

كريم عبد العزيز وأحمد السقا في كواليس تصوير الاختيار 3

 

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورا لأبطال مسلسل " الأختيار 3"، من كواليس تصويرهم للمسلسل.

 

شيماء سيف تكشف نتيجة مسحة كورونا الثانية " خاص"

 

أكدت الفنانة شيماء سيف في تصريح خاص لصدى البلد ، أنها أجرت مسحة  ثانية لفيروس كورونا منذ قليل وظهرت نتيجة المسحة .

 

يوسف شاهين..أهم أعماله وسبب وفاته وديانته وزوجته

 

يحل اليوم الثلاثاء ذكرى ميلاد المخرج الكبير يوسف شاهين ، حيث ولد لأسرة من الطبقة الوسطى، في 25 يناير 1926 في مدينة الإسكندرية لأب لبناني كاثوليكي من شرق لبنان في مدينة زحلة وأم من أصول يونانية هاجرت أسرتها إلى مصر في القرن التاسع عشر، وكمعظم الأسر التي عاشت في الإسكندرية في تلك الفترة فقد كان هناك عدة لغات يتم التحدث بها في بيتهم.

 

في عيد ميلاد صلاح عبد الله .. أسرار حياته ومحطات انطلاقته الفنية

 

يحل اليوم الثلاثاء عيد ميلاد الفنان صلاح عبد الله الذي يعد أحد الممثلين الذين تركوا بصمة في أعمالهم الفنية ، وسطر تاريخ فني ما بين الدراما والسينما والمسرح .

مصرنا بخير..رانيا فريد شوقي تحتفي برجال الشرطة المصرية في عيدهم الوطني

 

وجهت النجمة رانيا فريد شوقي ، عبر موقع صدى البلد رسالة إلى رجال الشرطة في عيدهم السنوي الذين يحتفلون به اليوم.

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