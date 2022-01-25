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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاد صلاح عبد الله.. أسرار حياته ومحطات انطلاقته الفنية

صلاح عبد الله
صلاح عبد الله

يحل اليوم الثلاثاء عيد ميلاد الفنان صلاح عبد الله الذي يعد أحد الممثلين الذين تركوا بصمة في أعمالهم الفنية، وسطر تاريخا فنيا ما بين الدراما والسينما والمسرح.

ونرصد أهم معلومات عن صلاح عبد الله

ولد صلاح عبد الله يوم 25 يناير عام 1955 في حي بولاق أبو العلا، عاش فيه ست سنوات من طفولته، لينتقل بعدها وهو في السابعة من عمره مع أسرته إلى حي بولاق الدكرور.

بعيدا عن موهبة صلاح عبد الله في التمثيل، فهو يمتلك موهبة أخرى وبرع بها أيضا، ولكن الفن عطله كثيرا عن استكمالها، وهي كتابة الشعر، الذي عاد له منذ سنوات، واستغل مواقع التواصل الاجتماعي لتكون نافذة يقدم من خلالها أشعاره.

تولى منصب أمين شباب حي بولاق الدكرور والدقي بأحد الأحزاب في سن مبكرة، ووصل حبه للسياسة إلى إطلاق اسم "تحالف قوى الشعب العامل" على فرقته المسرحية، وكشف عن سبب التسمية في أحد اللقاءات مبينا أنها كانت تضم بجانب الطلاب مجموعة من العمال والحرفيين.

قدم صلاح عبدالله العديد من المسرحيات على خشبة مسرح الجامعة، وكان يكتب معظم أشعار المسرحيات التي يشارك بها، وذاع صيته كشاعر بعدما ألقى الفنان سيد زيان أشعاره في مسرحية "العسكري الأخضر".

بعدها بسنوات، انشغل صلاح في التمثيل والتحق بفرقة محمد صبحي، ورغم الصداقة بينه وبين صبحي، لكنه فوجئ بعد تأخره عن البروفات، بورقة معلقة في المسرح تفيد بخصم يوم منه، فقام بانتقاد صبحي في قصيدة شعرية، فطلب منه محمد صبحي تقديمها أمامه بعد أن أعجب بكلماتها .

جاءت الانطلاقة الحقيقة في مشوار الفنان "صلاح عبد الله" عقب مسلسل "سنبل بعد المليون"، حيث توطدت علاقته بالجمهور، وقدم عددا من الأعمال التليفزيونية، كان أبرزها "ذئاب الجبل"، حتى اقتحم عالم السينما وتميز في الأدوار الكوميدية التي وضعته في مصاف كبار النجوم حيث حصل على جائزة أحسن ممثل من جمعية الفيلم وجائزة المهرجان القومي للسينما.

أهم افلامه هم حلم عزيز – فيلم هندي – الرهينة – الثلاثة يشتغلونها – المصلحة – بابا – الثمن – 265 يوم سعادة – مواطن ومخبر وحرامي – كبارية – الشبح – مسجون ترانزيت – مواطن ومخبر وحرامي – الزمهلوية – الدادة دودي – حمادة يلعب – مقلب حرامية- العيال هربت – دم الغزال – عسكر في المعسكر – السيد أبو العربي – كلاشنكوف – حنحب ونقب – خلطبيطة – الفرقة 16 – اجرام – عل سبايسي – المنسي – الهروب – درس خصوصي – قشطة يابا – كرسي في الكلوب – مندور وعزيزة .

صلاح عبد الله متزوج من خارج الوسط الفني ولديه 3 بنات “شروق ، دنيا ، وجنى” ، وهو قليل الظهور مع عائلته ، ويفضل أبقاء حياته الشخصية بعيدا عن الأنظار ، وفي هذه الحالة تكون الحياة مستقرة أكثر ، والزوجة يكون لها الفضل بالاهتمام بحياته وحياة أولاده .

أصيب صلاح عبد الله بجلطة وكانت من ضمن الصعوبات التي مر بها ، وبعد الفحوصات وجلوسه على كرسي متحرك لم يخفف آلامه إلا وجود الأحبة الصادقين والمخلصين بجانبه ، وقد أقنعه الأطباء بشفائه ويمشي مثل الأول ، وهو مؤمن أنه بفضل الله وكرمه سيصبح أفضل؛ لأنه “لسه بيحلم ببكره.. وهيكون أجمل بإذن الله”.

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