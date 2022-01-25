في ذكرى ميلاد يوسف شاهين.. ظهر شاهين كممثل في عدد من الأفلام التي أخرجها.. جدل حول ديانته ووصيته.. وأهم أعماله وسبب وفاته

في ذكرى ميلاده

يحل اليوم الثلاثاء ذكرى ميلاد المخرج الكبير يوسف شاهين ، حيث ولد لأسرة من الطبقة الوسطى، في 25 يناير 1926 في مدينة الإسكندرية لأب لبناني كاثوليكي من شرق لبنان في مدينة زحلة وأم من أصول يونانية هاجرت أسرتها إلى مصر في القرن التاسع عشر، وكمعظم الأسر التي عاشت في الإسكندرية في تلك الفترة فقد كان هناك عدة لغات يتم التحدث بها في بيتهم.

يوسف شاهين وبدايته:

بدأ المخرج يوسف شاهين مشواره الفني بعد رجوعه إلى مصر، والذي ساعده في ذلك المصور السينمائي ألڤيزي أورفانيللي، فهو من وضع يده على العمل بصناعة الأفلام، وكان أول أفلامه فيلم “بابا أمين” عام (1950).

أما عن عام (1951) فقد شارك فيلمه “ابن النيل” في مهرجان أفلام كان.

وفي عام 1970 حصل على الجائزة الذهبية من مهرجان قرطاچ، وحصل أيضاً على جائزة الدب الفضي في برلين عن فيلمه “إسكندرية ليه؟” عام 1978، وهو الفيلم الأول من أربعة أفلام تحكي عن حياته الشخصية وهما “حدوتة مصرية”، “إسكندرية كمان وكمان”، و “إسكندرية – نيويورك”

في عام 1994 بدأ بكتابة فيلم “المهاجر”، وهو قصة مستوحاة من شخصية النبي يوسف ابن يعقوب، وقد تمنى دائمًا صنع هذا العمل وقد تحققت أمنيته.

وقد ظهر شاهين كممثل في عدد من الأفلام التي أخرجها مثل “باب الحديد” و “إسكندرية كمان وكمان”.

يوسف شاهين ديانته

أثير في الإعلام المصري والعربي ضجة كبيرة وواسعة عن ديانة يوسف شاهين ووصيته التي أوصى بها، فمنذ ما يقارب 5 أعوام ترك يوسف شاهين وصية بأن يقام عزاؤه في مسجد عمر مكرم بالقاهرة وأن يقرأ عليه القرآن، وقال خالد يوسف: “لو كان شاهين يريد إشهار إسلامه لكان أشهره دون أن يخشى أحداً، وفي رأيي أن شاهين كان مسلماً جداً ومسيحياً جداً وأيضاً علمانياً جداً، فقد كان متعلقاً بالإسلام، ودافع عنه ورفض ربطه بالإرهاب وله معركة شهيرة مع وزيرة الثقافة الفرنسية عندما ربطت بين الإسلام والإرهاب في إحدى كلماتها، وأفاد شاهين الإسلام أكثر من أصحاب اللحى الطويلة، فقد كان متعلقاً بالحضارة الإسلامية وفي نفس الوقت كان شديد التعلق بالصليب وله حكايات روحانية عند زيارته لكنيسة روما التي كان حريصاً على زيارتها باستمرار”.

عدد أفلام يوسف شاهين

قام بإخراج حوالي 40 فيلمًا، إلا أن 12 فيلمًا منها دخلوا ضمن قائمة أفضل 100 فيلم مصري، متفوقًا على أقرانه من المخرجين.

الأرض

فيلم "الأرض" احتل المركز الثاني، ضمن قائمة أفضل 100 فيلم مصري، وشارك في بطولته محمود المليجي، عزت العلايلي، يحيى شاهين، حمدي أحمد.

باب الحديد

على الرغم من فشل الفيلم جماهيريًا، إلا أن فيلم "باب الحديد"، احتل المرتبة الرابعة ضمن قائمة أفضل 100 فيلم مصري، وشارك شاهين في بطولة العمل، مجسدًا شخصية "قناوي"، وشارك في بطولة الفيلم فريد شوقي، هند رستم، حسن البارودي.

الناصر صلاح الدين

ارتبطت شخصية صلاح الدين الأيوبي، بالفنان الكبير أحمد مظهر، نظرًا للبراعة التي ظهر بها الفنان الكبير في تجسيد الشخصية، كما أن عناصر الفيلم المتكاملة، عززت هذا الشعور لدى الجمهور، وشارك في بطولة الفيلم صلاح ذو الفقار، نادية لطفي، ليلى فوزي، زكي طليمات.

صراع في الوادي

هو أول بطولة للفنان عمر الشريف، وقدمه شاهين للسينما حينما شاهده في أحد الأماكن العامة، وطلب منه أن يقوم ببطولة الفيلم، كما شارك في العمل فاتن حمامة، فريد شوقي، زكي رستم، حمدي غيث.

إسكندرية ليه

ضم الفيلم كوكبة من كبار النجوم، فقد شارك في بطولته فريد شوقي، أحمد زكي، محمود المليجي، نجلاء فتحي، يحيى شاهين، يوسف وهبي، عقيلة راتب، محسن محيي الدين.

العصفور

يتحدث الفيلم عن فترة ما بعد هزيمة يونيو 1967، وشارك في بطولته محسنة توفيق، صلاح قابيل، مريم فخر الدين، صلاح منصور، حسن البارودي، عبد الوارث عسر.

عودة الابن الضال

استعان يوسف شاهين ضمن أحداث الفيلم كعادته، بعدد من الوجوه الجديدة، أبرزهم المطربة اللبنانية ماجدة الرومي، والفنان هشام سليم، كما شارك في بطولة الفيلم محمود المليجي، شكري سرحان، هدى سلطان، رجاء حسين.

المهاجر

عُرض الفيلم عام 1994، وأثار ضجة كبيرة وقت عرضه بالسينمات، نظرًا لما قيل عن أن الأحداث مأخوذة من قصة نبي الله يوسف، وشارك في بطولة العمل خالد النبوي، يسرا، محمود حميدة، حنان ترك.

الاختيار

كتب قصة الفيلم الأديب العالمي نجيب محفوظ، وشارك في بطولته سعاد حسني، عزت العلايلي، وتدور أحداثه حول جريمة قتل، مرتكبها شخص يعاني من انفصام في الشخصية.

جميلة

فيلم "جميلة" يحكي قصة كفاح المناضلة الجزائرية الشهيرة جميلة بوحيرد، ونضال الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي، من خلال تجسيد معاناة بطلة العمل، وما تعرضت له من تعذيب، والفيلم بطولة ماجدة، رشدي أباظة، محمود المليجي.

ابن النيل

عُرض الفيلم عام 1951، وحصل على عدد كبير من الجوائز، وشارك في بطولته شكري سرحان، فاتن حمامة، يحيى شاهين، محمود المليجي، رياض القصبجي.

حدوتة مصرية

يحكي الفيلم قصة حياة المخرج يوسف شاهين، وجسد شخصيته الفنان الكبير نور الشريف، وشارك في بطولة العمل يسرا، توفيق الدقن، سهير البابلي، ميمي شكيب، عبدالعزيز مخيون.

يوسف شاهين وزوجته:

لقد تزوج المخرج يوسف شاهين، بعد فترة كبيرة من الزمن، وبعد إضرابه على الزواج بدون أي مقدمات من عروس ليست مصرية بل أجنبية من أصل فرنسي واسمها “كولييت”، وقد تعرف عليها في باريس وجاءت هي إلى مصر بعد ذلك، وقد تم إقامة حفل الزواج في كنيسة “فلمنج”، بالإسكندرية وسط حضور الأصدقاء المقربين، وأنجب منها يوسف شاهين ابن واحد والذي سلك نفس طريق والده في الإخراج، وهو المخرج الشاب خالد يوسف.

يوسف شاهين وفاتن حمامة

بدأت قصة الحب بين فاتن حمامة وعمر الشريف عندما شاركها عمر بطولة فيلم “صراع في الوادي” من إخراج يوسف شاهين، وقد تضمن حفل زفافهما ما عدد محدود من المدعوين من بينهم المخرج يوسف شاهين وعندما دخل عانق عمر الشريف عناقاً طويلاً ودمعت عيناه وذلك من شدة الفرح، وعبر عن سعادته بحضور زفاف أقرب صديق له وأحب فنانة لقلوب الجميع.

مرض يوسف شاهين

في مساء يوم 15 يونيو 2008، أُصيب المخرج يوسف شاهين بنزيف بالمخ، وفي 16 يونيو 2008 دخل في غيبوبة وتم إيداعه بمستشفى الشروق بالقاهرة، طالب خالد يوسف الذي أخرج مع شاهين فيلم “هي فوضى..؟” باستئجار طائرة خاصة لنقله إلى فرنسا أو بريطانيا لتلقي العلاج، وفي نفس اليوم تم نقل شاهين على متن طائرة إسعافات ألمانية خاصة إلى باريس، حيث تم نقله إلى المستشفى الأمريكي بالعاصمة الفرنسية لتلقي العلاج، ولكن صعوبة وضعه ومرضه الشديد حتمت عليه الرجوع إلى مصر.

يوسف شاهين ووفاته:

توفى يوسف شاهين يوم الاحد 27 يوليو عام 2008 عن عمر ناهز 82 عاما بعد ستة أسابيع أمضاها في غيبوبة.

جنازة يوسف شاهين:

شارك اكثر من 1500 شخص بينهم عشرات من ممثلي السينما المصرية في جنازة المخرج يوسف شاهين احد اهم المخرجين العرب والمصريين في كاتدرائية القيامة للروم الكاثوليك في حي الظاهر في القاهرة ظهر اليوم الاثنين.

وغصت الكنيسة بالحضور الى جانب عشرات وقفوا في الممرات ومئات في باحتها الخارجية بانتظار انتهاء الصلاة الجنائزية على روح الراحل.

وكان جثمان شاهين وصل الى الكنيسة في تابوت لف بالعلم المصري وشارك في حمله ابن شقيقته غابي خوري وتلميذه خالد يوسف وبدات مراسم الجنازة على الفور فانطلقت اصوات الجوقة ترتل باللغتين العربية واليونانية.

ووقف الحضور طوال الجنازة وسط حشد غير مسبوق لوسائل الاعلام ما اضطر المطران جورجيوس بكر ان يطلب اكثر من مرة مغاردة مصوري شبكات التلفزيون المقاعد التي اعتلوها باقدامهم.

ومن ابرز الذين حضروا من مختلف الاجيال الفنانات نادية لطفي ولبلبة ويسرا وليلى علوي والهام شاهين وزيزي مصطفى وشهيرة وجميل راتب وحسين فهمي ومحمود ياسين ومحمود عبد العزيز ومحمود حميدة وخالد صالح وهاني سلامة وهشام عبد الحميد واحمد فؤاد سليم واخرين.