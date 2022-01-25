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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

على العهد مخلصين وادعو معايا لمصر.. أغاني تحتفل بعيد الشرطة الـ70

أغنية ادعوا معايا
أغنية ادعوا معايا لمصر

يحل اليوم الاحتفال بـ عيد الشرطة الـ 70 والذى يوافق 25 يناير من كل عام حيث يعد هذا الاحتفال بمثابة رسالة شكر وامتنان لقوات الشرطة الذين يساهمون فى استمرار الامن والامان لهذا البلد، وفى هذه الاحتفالية يقدم عدد من الاغانى التى توضح بطولات رجال الشرطة وتضحياتهم من اجل هذا البلد. 

ونرصد فى التقرير التالى ابرز الأغانى التى قدمت فى عيد الشرطة. 

ادعوا معايا لمصر 

أطلقت وزارة الداخلية، أغنية “ادعوا معايا لمصر” ويؤديها المطرب أحمد شيبة، وتتضمن مشاهد تكشف جهود رجال الشرطة، فى مواجهة التحديات الأمنية، والتصدي لكل ما يمس أمن وسلامة المواطنين.

على العهد مخلصين 

ونشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع أغنية إهداء للشرطة المصرية فى عيد الشرطة السنوي والذى يواكب 25 يناير من كل سنة.

وجاء عنوان الاغنية " على العهد مخلصين"، وهي إهداء من القوات المسلحة المصرية للشرطة فى العيد السنوي.

أمر خدمة 

كما تم اطلاق أغنية “أمر خدمة” والتى تحكي بطولات رجال الشرطة، تزامنا مع الاحتفالات بعيد الشرطة رقم 70، الذى يوثق معركة الإسماعيلية الشهيرة.

بدات قصة معركة الشرطة فى صباح يوم الجمعة الموافق 25 يناير عام 1952، حيث قام القائد البريطانى بمنطقة القناة "البريجادير أكسهام" باستدعاء ضابط الاتصال المصرى، وسلمه إنذارا لتسلم قوات الشرطة المصرية بالإسماعيلية أسلحتها للقوات البريطانية، وترحل عن منطقة القناة وتنسحب إلى القاهرة فما كان من المحافظة إلا أن رفضت الإنذار البريطانى وأبلغته إلى فؤاد سراج الدين، وزير الداخلية فى هذا الوقت، والذى طلب منها الصمود والمقاومة وعدم الاستسلام.

المهمة 

بينما نشرت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أغنية بعنوان، المهمة، وذلك تزامنا مع احتفالات الوزارة بـ عيد الشرطة الـ 70، حيث إن الأغنية من أداء مؤمن خليل وكلمات عبد الحميد الحباك، وألحان سامح صلاح وتوزيع أسامة سامى.

وغيرت وزارة الداخلية شعار صفحتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأصدرت شعارًا جديدًا، وذلك تزامنا مع احتفال عيد الشرطة الـ 70، حيث شهد يوم 25 يناير عام 1952 أعظم التضحيات، من رجال الشرطة في ملحمة الإسماعيلية الخالدة.

عهد وقسم 

كما قدمت وزارة الداخلية أغنية جديدة بعنوان “عهد وقسم” خلال احتفالية عيد الشرطة الـ70، الذي نظمتها بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي داخل مقر أكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، في ذكرى معركة الإسماعيلية.

ونشرت الوزارة الأغنية الجديدة عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب”، عقب انتهاء الاحتفالية، لمشاركتها على المصريين، في تلك الذكرى.

أوبريت العهد 

وقدمت وزارة الداخلية أوبريت بعنوان “العهد” خلال احتفالية عيد الشرطة الـ70، الذي تنظمها داخل مقر أكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بمناسبة ذكرى معركة الإسماعيلية التي راح ضحيتها 50 شهيدًا.

العهد ..أوبريت جديد بمناسبة عيد الشرطة الـ 70

في عيد الشرطة الـ 70.. أبطال مسلسل الاختيار يقدمون عرضاً أمام الرئيس

وظهرت مشاهد الأوبريت من داخل “متحف الشرطة”، بصوت محمد محسن ومي فاروق، وشارك فيه مجموعة من الأطفال منهم أبناء الشهداء، حيث سلط الضوء على معركة الإسماعيلية وبطولات رجال الشرطة.

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