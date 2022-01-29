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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسام حبيب يودع جدته بكلمات مؤثرة ...حمزة نمرة يتغيب عن جنازة والده .. رامي رضوان يهنئ رامز جلال بعد تكريمه

حسام حبيب وجدته
حسام حبيب وجدته

رصد موقع «صدى البلد»، بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع الفني المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

ارقدي في سلام.. حسام حبيب يودع جدته بكلمات مؤثرة

ودع الفنان حسام حبيب جدته بكلمات مؤثرة عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

ونشر حسام حبيب صورة لة برفقة جدته و علق قائلا : RIP Grandma...Till we meet again ،إنا لله و إنا اليه راجعون.

حمزة نمرة يتغيب عن جنازة والده بسبب إصابته بكورونا

أعلنت الصفحة الرسمية للمطرب حمزة نمرة، إصابته وأسرته بفيروس كورونا المستجد، وهو ما يمنعه من حضور جنازة وعزاء والده، نتيجة طروف الحجر الصحي.

وكتبت الصفحة الرسمية للفنان عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: بسم الله الرحمن من الرحيم: يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي.

 

برفقة أيمي سمير غانم وهالة صدقي.. ليلي علوي تتألق في أحدث ظهور لها

نشرت النجمة ليلى علوي صورة لها وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام.

وتألقت ليلي علوي بعباءة باللون الموف برفقة إيمي  سمير غانم وهالة صدقي وغيرهم وعلقت قائلة   : مكان رائع .. ناس عظيمة .

 

قبل المواجهة المرتقبة بين مصر والمغرب.. بن شرقي يهنئ أبو جبل بعيد ميلاده

حرص المغربي أشرف بن شرقي لاعب فريق الزمالك علي تهنئةمحمد أبو جبل ، حارس مرمى منتخب مصر بعيد ميلادة عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

ونشر بن شرقي صورة لة برفقة أبو جبل وعلق قائلا : عيد ميلاد سعيد يا ابو جبل .

 

أعقل واحد عرفته في حياتي.. رامي رضوان يهنئ رامز جلال بعد تكريمه

نشر الاعلامي رامي رضوان صورة لة برفقة  النجم رامز جلال وحسن الرداد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وعلق رامي رضوان علي الصورة قائلا : الف مبروك على تكريمك انت والجاكيت ابو ترتر يا اعقل واحد عرفته في حياتي ، حبيبي اخويا ابوالرجولة والجدعنة بطمنكم..الحمد لله حسن وانا روحنا سُلام.

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