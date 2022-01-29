وصول 4 ملايين جرعة لقاح كورونا هدية من بريطانيا لمصر|شاهد

أكد السفير البريطاني بمصر، جاريث بايلي، إن مطار القاهرة الدولي استقبل 4 ملايين جرعة لقاح كورونا، أهدتها المملكة المتحدة لمصر من خلال ألية كوفاكس.

وكتب السفير البريطاني بمصر على حسابه الرسمي على توتير:"تعتبر هذه الشحنة واحدة من أكبر تبرعات المملكة المتحدة الثنائية للقاحات عبر كوكب الأرض من جهة أوروبا وأفريقيا"، مؤكدا أنه "لا أحد في أمان حتى نكون جميعًا آمنين".

وكان زار السفير البريطاني في مصر، جاريث بايلي، العاصمة الإدارية الجديدة، برفقة وفد من السفارة.

وقام الوفد بجولة لتفقد أهم المشروعات، التي تركز بشكل خاص على الاستدامة والطاقة المتجددة والتعليم العالي.

وشملت هذه المشروعات النهر الأخضر بالعاصمة، والحي الحكومي والمونوريل الجديد، كذلك فروع الجامعات البريطانية بالعاصمة؛ جامعة كوفنتري وجامعة هيرتفوردشاير.

تفاصيل جولة السفير البريطاني بالعاصمة الإدارية

استقبل اللواء أحمد عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية (ACUD)، السفير البريطاني في المكتب الإداري للشركة، حيث ناقشوا مساهمات المملكة المتحدة في تطوير العاصمة. ويشمل ذلك افتتاح جامعتين بريطانيتين في العاصمة الجديدة في عام 2019، واستثمار المملكة المتحدة الكبير البالغ 1.7 مليار جنيه إسترليني من تمويل الصادرات البريطانية (UKEF) للمونوريل الجديد، وهو أكبر مبلغ خصصته المملكة المتحدة على الإطلاق لمشروع البنية التحتية في الخارج. سيربط المونوريل القاهرة بـالعاصمة الإدارية الجديدة وبذلك يوفر وسيلة مواصلات أكثر مراعاة للبيئة للمواطنين المصريين.

وزارالسفير بزيارة فرعي كوفنتري وهيرتفوردشاير. هناك كان في استقباله وفدان كبيران، أحدهما من جامعة كوفنتري بما في ذلك رئيس جامعات The Knowledge Hub ، الدكتور محمود علام ، والثاني من جامعة هيرتفوردشاير، بما في ذلك معتز غانم ، رئيس مجلس إدارة التأسيس الأكاديمي العالمي رئيس الجامعة الدكتور فنسنت إيمري.

تعميق الشراكة الخضراء

وقال السفير بايلي: “سعدت بزيارة العاصمة الإدارية الجديدة لأول مرة أمس. مع بداية عام 2022 و مع التزامنا بتعميق الشراكة الخضراء بين مصر والمملكة المتحدة ، قبل COP27 في نوفمبر ، كان من الرائع أن نرى كيف يتم تنفيذ الخطط لمدينة ذكية بالكامل معتمدة علي النقل الأخضر والمستدام والطاقة المتجددة في جوهرها. كان من المشجع بشكل خاص رؤية المونوريل، المدعوم باستثمارات وكالة تمويل الصادرات البريطانية، مع عربات مبنية في المملكة المتحدة توفر وسيلة نقل نظيفة وخضراء لملايين المصريين.

وتابع: كما أتيحت لي الفرصة لرؤية أحدث المرافق في حرمين جامعتين بريطانيتين تم إنشاؤهما في العاصمة الجديدة، هما هيرتفوردشاير وكوفنتري. يقع التعليم في صميم العلاقة بين المملكة المتحدة ومصر، ويسافر آلاف المصريين للدراسة في المملكة المتحدة كل عام. إنه لأمر رائع أن نتمكن الآن من جلب التعليم البريطاني هنا ، وتقديم نفس المستوى من التعليم والخبرة في مصر".