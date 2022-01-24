السفير البريطاني بالقاهرة: المستثمرون الأوروبيون يرون في مصر فرصة جيدة للاستثمار

أعرب جاريث بيلي، السفير البريطاني في القاهرة، عن سعادته لتواجده بمصر، وقال إن هناك فرصة ذهبية بين مصر وبريطانيا للحوار حول كيف يمكن دعم ومساندة مصر حال تنظيم قمة المناخ المقبلة، وكيفية دعم مصر في تمويل المشروعات الخضراء.

وأضاف "بيلي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الاثنين، أن مصر معروفة كقوة عظمى في تنفيذ المشروعات الخضراء، وهو يرى ذلك من خلال مشروعات توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وتابع السفير البريطاني بالقاهرة، أن المستثمرين الاوروبيين يرون فرصا جيدة في مصر للاستثمار في الطاقة المتجددة سواء عن طريق الشمس أو الرياح أو الهيدروجين الأخضر، وهناك فرص ذهبية أمام الشعب المصري لإنتاج الطاقة الخضراء باعتبارها المستقبل، موضحًا أن الحكومة المصرية تشجع على استثمارات البنية التحتية، ونرى في كل مكان الطرق الجديدة ومحطات توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وانتاج الهيدروجين.