دراسة: 5 أعراض لـ أوميكرون تظهر على الأطفال

بالمقارنة مع الموجات الأولى من فيروس كورونا ، أصيب المزيد من الأطفال خلال الموجة الحالية التي سببها نوع دلتا من الفيروس التاجي، يُلاحظ نفس الاتجاه في الوقت الحالي حيث يزدهر متغير أوميكرون في أجزاء مختلفة من العالم ، مما يؤدي إلى زيادة حالات الإصابة.



الأطفال الذين كانوا يعتبرون في وقت سابق هم فقط حاملي فيروس كورونا معرضون الآن بشكل متساوٍ لخطر الإصابة بأعراض حادة والاستشفاء ، خاصةً عندما تكون هناك مضاعفات صحية أساسية.



الأعراض الشائعة لـ كورونا عند الأطفال



وفقًا لدراسة Zoe COVID Symptom ، فإن التعب هو العلامة الأكثر شيوعًا لعدوى فيروس كورونا لدى الأطفال ، يليه الصداع والتهاب الحلق وسيلان الأنف والعطس. دراسة Zoe COVID عبارة عن تطبيق للهواتف الذكية تم تطويره أثناء الوباء لتسجيل ما يشعر به الأشخاص في جميع أنحاء المملكة المتحدة يوميًا عند المعاناة من فيروس كورونا، يتم استخدام التطبيق من قبل كل من الأطفال والبالغين لتتبع الأعراض ، وبناءً على ذلك أعد الباحثون قائمة بأعراض أوميكرون الشائعة، وفقًا للبيانات المتاحة من التطبيق كانت الأعراض التي تظهر عند البالغين مختلفة عن الأطفال، وكشفت أيضا أن سيلان الأنف عند البالغين هو العلامة الأولى ، يليه الصداع والتعب والعطس.

أعراض نادرة لـ كورونا عند الأطفال



بصرف النظر عن الأعراض المتعلقة بالجهاز التنفسي ، قد يؤثر متغير أوميكرون أيضًا على أعضاء أخرى من الجسم، يمكن أن يؤدي إلى بعض الأعراض غير الشائعة مثل الإسهال والطفح الجلدي. ومع ذلك ، فهو نادر الحدوث ويتم مشاهدته في نسبة صغيرة من الحالات، تشير البيانات التي تم جمعها خلال الدراسة أيضًا إلى أنه في بعض الحالات قد يصاب الأطفال بالخناق ، وهي حالة تؤدي فيها عدوى مجرى الهواء إلى صوت نباح الكلب أثناء السعال. ومع ذلك ، لم تشمل الدراسة حالات COVID-19 بدون أعراض.

الأعراض التي يشهدها الأطفال الملقحون



نظرًا لأن معظم الأطفال في المملكة المتحدة قد تم تطعيمهم ، ظلت أعراض متغير أوميكرون خفيفة بعد الإصابة بالمتغير الجديد، طور الأطفال في الغالب أعراضًا شبيهة بالزكام ، والتي لم تمتد لفترة أطول أو تؤدي إلى أي أعراض شديدة، ويرى الخبراء أن التطعيم لم يستطع منع الإصابة بفيروس كورونا ، لكنه كان فعالاً للغاية في تقليل شدته، إلى جانب ذلك بالمقارنة مع متغير دلتا تأثر عدد أكبر من الأطفال بمتغير أوميكرون لأنه أكثر قابلية للانتقال من المتغيرات الأخرى لفيروس كورونا.

كيف تحمي أطفالك من فيروس كورونا



الآن بعد أن أصبحت اللقاحات متاحة للأطفال من الضروري تطعيم أطفالك في أسرع وقت ممكن، يوفر التطعيم مناعة ضد الفيروس ويقلل من خطر الإصابة بالعدوى الشديدة، بصرف النظر عن ذلك تأكد من أن أطفالك يتبعون جميع معايير COVID مثل ارتداء الأقنعة طوال الوقت والحفاظ على النظافة المناسبة وتجنب الأماكن المزدحمة.



المصدر: timesofindia