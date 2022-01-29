اليوتيوبر " منى الجندى" تروي رحلتها من الخياطة لفيديوهات " التيك توك" | فيديو

قالت نجمة السوشيال ميديا " منى الجندي " إنها عانت في بداية مشوارها على مواقع الإنترنت بسبب أنها من بلد ريفية ، موضحة أنها كانت تحلم بأن تقدم محتوى طبخ على اليوتيوب ، وأبني فتحلي قناة .

وتابعت " الجندي " ، خلال لقائها لـ برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي " أحمد حمدي " ، أنها تعلمت الخياطة ، مشيرة إلى أنها كافحت في بيع الطيور من أجل الحصول على مكنة خياطة ، مسترسلة : " الحالة كانت على الأد وبناكل أقل حاجة وصحتي كانت حلوة ".

ولفتت " الجندي " إلى أنها بدأت في عرض فساتينها على " التيك توك " ، ومن ثم توقفت عن " الخياطة " بسبب إصابتها بقطع في شبكية العين .