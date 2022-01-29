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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة طبية من أساتذة طب الأزهر والزقازيق بمستشفى الغردقة العام

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

أعلنت مديرية الصحة بالبحرالأحمر، اليوم السبت، تواجد قافلة طبية من كلية طب جامعة الزقازيق، وكلية طب بنات جامعة الأزهر؛ للكشف المجاني على المواطنين، بداية من اليوم تستمر حتى الخميس المقبل، وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين جامعتي الأزهر والزقازيق مع مديرية الصحة بالبحر الأحمر.

 

وتضم القافلة الطبية المجانية، عددا من التخصصات الطبية بينها الأورام، النفسية والعصبية، والأطفال وقلب الأطفال، وجراحة القلب والصدر، والباثولوجي. 

 

وأوضح الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن الكشوفات تبدأ في التاسعة صباحًا يوميًا، مؤكدًا أن القافلة مجانية لأهالي المحافظة. 

 

في سياق آخر، افتتح الفنانون المشاركين في منتدى فنون شباب العالم، والذى تستضيفه مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، خلال الفترة من 25 وحتى 31 يناير الحالى، بالممشى السياحى لمنطقة الداو، في افتتاح قاعة "مازار للفنون المعاصرة"، على هامس فعاليات المنتدى، والتي تعتبر أول قاعة للفنون المعاصرة في مصر متخصصه في هذا النوع من الفنون.

 

وتنظم قاعة "مازار للفنون المعاصرة"، برعاية الداو للتنمية، معارض وورش دولية للفنون المعاصرة والديجيتال أرت في الموسم الحالي والقادم، لفنانين من دول العالم لتصبح هذة القاعة مقرا رئيسيًا في مصر للإبداع والأبتكار في فنون ما بعد الحداثة.

 

حضر الافتتاح زوار الممشي السياحي بمنطقه الداو للفنون بالغردقة، وضمت القاعة أعمالًا للفنانين أحمد عبد الكريم وإسلام عبد الله جناح ممثلي مصر في بينالي فينسيا، وأيضًا أعمالًا للفنان أحمد بركات ومحمد حسن والفنان لوكا رادوفيكيش من مونتينيغرو والفنانة الألمانية شارلوت بورن، ومن مقتنيات أوستراكا عملًا للفنان الكبير رضا عبد السلام  باسم العمارة الحديثة، كما تشرفت القاعة في أول يوم لها بعرض عملًا من أعمال الفنانين عظماء الفنون المعاصرة في مصر الفنان الراحل الأستاذ الدكتور فاروق وهبه تكريمًا له ولتاريخه الكبير.

 

ونظم منتدى فنون شباب العالم، احتفالية فنية بمناسبة احتفال مصر بعيد الشرطة المصرية الـ70، وذلك في الممشى السياحى لمنطقة الداو بالغردقة، بمشاركة الفنانين المشاركين بالمنتدى، حيث شارك الفنانين المشاركين في المنتدى فى رسم وتشكيل جدارية "تحيا مصر"، احتفالًا بعيد الشرطة، وبالتزامن مع الاحتفال بذكرى معركة الإسماعيلية 25 يناير 1952 التي وقعت أحداثها في قسم البستان بمدينة الإسماعيلية، وجسدت بطولاتها ملحمة كفاح الشرطة المصرية في مواجهة الاستعمار.

 

الغردقة البحر الأحمر وزارة الصحة جامعة الأزهر مدينة الغردقة جامعة الزقازيق

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