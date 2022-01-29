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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محايد.. الكشف عن معلق مباراة مصر والمغرب في أمم إفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر

كشفت شبكة قنوات بي إن سبورتس، عن اسم ملعق مباراة مصر والمغرب، المقرر لها، غدا الأحد، في تمام الخامسة مساء، على ملعب أحمد أهيدجو، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا.

وأسندت شبكة بي إن سبورتس مهمة التعليق على مباراة مصر والمغرب لمعلقا محايدا “ليس مصريا ولا مغربيا”، وهو العماني خليل البلوشي.

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ومن المقرر أن ينقل لقاء مصر والمغرب، عبر  قناة beIN Sports HD 1 Max “المشفرة”.

يذكر أن منتخب مصر تأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا، بعد الفوز على كوت ديفوار الأربعاء الماضي، بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للقاء بالتعادل السلبي، بينما صعد منتخب المغرب بعد التغلب على مالاوي بهدفين مقابل هدف.

والتقى منتخب مصر مع المغرب في 7 مباريات سابقة، فاز أسود الأطلس في 3 مواجهات، مقابل مرتين للفراعنة، بينما كان التعادل حاضرا في مناسبتين.

آخر مباراة جمعت مصر والمغرب كانت في الدور ربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا 2017، التي أقيمت في الجابون، وانتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف، سجله محمود عبد المنعم كهربا.

 

الفراعنة أسياد إفريقيا:

 

يحمل منتخب مصر الرقم القياسي في عدد مرات التتويج ببطولة أمم إفريقيا برصيد 7 ألقاب، بينما يأتي منتخب الكاميرون “مستضيف البطولة الحالية” في المركز الثاني بـ 5 ألقاب.

 

مصر مصر والمغرب أمم أفريقيا خليل البلوشي منتخب مصر

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