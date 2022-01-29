لمقاومة البرد .. طريقة عمل بطاطا بلبن جوز الهند

بطاطا بلبن جوز الهند من الحلويات الشتوية التي يمكنك إعدادها و تحضيرها في المنزل بالأخص الأيام الباردة، فهي تساعدك على الشعور بالتدفئة ومن الأطباق الصحية و قليلة السعرات الحرارية أيضا.

قدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل بطاطا بلبن جوز الهند بأسهل الخطوات.

مقادير بطاطا بلبن جوز الهند



بطاطا حلقات شرائح

سكر بني

لبن جوز هند

جوز هند شرائح

جوز هند مبشور

زبيب منقوع



طريقة تحضير بطاطا بلبن جوز الهند



- في طاسة تشوح البطاطا المقطعة شرائح مع السكر البنى ويضاف الزبيب

- في بايركس يضاف خليط البطاطا مع لبن جوز الهند وشرائح جوز الهند

- يغطى الخليط برشة من السكر البنى ويسوى في الفرن حتى يطهى .

- تزين البطاطا بجوز الهند المبشور وتقدم .