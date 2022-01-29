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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المتهم بدهس طفلة و4 آخرين يسلم نفسه إلى قسم شرطة أشمون في المنوفية

المتهم بدهس طفلة
المتهم بدهس طفلة المنوفية

سلم اليوم، المتهم بدهس طفلة في قرية شطانوف في مركز أشمون في محافظة المنوفية، نفسه إلى قسم شرطة أشمون لبدء التحقيق معه في الواقعة وذلك عقب أيام من هروبه خوفا من المسائلة القانونية.

جاء ذلك عقب أيام من هروبه عقب اصطدامه بتوك توك وسيارة سوزوكي في شارع بالقرية مما نتج عنه إصابة طفلة و4 آخرين.

وأعلن المتهم عماد سليمان في فيديو تم بثه علي مواقع التواصل الاجتماعي تسليم نفسه للنيابه والشرطة لبدء التحقيق معه.

وتداول عدد من الأهالي علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك فيديو يظهر فيه سيارة ملاكي يفقد قائدها السيطرة عليها ويصطدم بتوك توك وسيارة سوزوكي علي جانب الطريق.

كما تسبب الحادث في إصابة طفلة تبلغ من العمر ٤ سنوات حيث دهستها السيارة السوزوكي حيث كانت تقف خلفها تلهو أمام منزلها.

وتلقي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة اشمون بتلقيهم بلاغا بقيام أحد الأشخاص بقرية شطانوف التابعة للمركز يستقل سيارة ملاكي بدهس طفلة والاصطدام بتوك توك وسيارة أخرى كانوا علي جانب الطريق.

وقال والد الطفلة ياسر عيد، إن ابنته حنين تبلغ من العمر ٤ سنوات وكانت تلهو أمام المنزل في منطقة حيوية ومكتظة بالسكان وجاء سائق سيارة اصطدم بتوك توك وسيارة سوزوكي علي جانب الطريق كانت تقف خلفها نجلته.

وأضاف، أنه تم نقل طفلته إلى مستشفى طنطا الجامعي وحالتها مستقرة، وتعاني من كسر مفتوح بالقدم اليمني مع جلد وعضلات مكشوف حيث سيتم اجراء جراحة تثبيت ويعقبها جراحه تجميلية حيث تم عمل استكشاف وتبين عدم وجود نزيف داخلي

وتابع أنه تم تحويل الطفلة من مستشفي اشمون الي مستشفي شبين الكوم ومنها الي مستشفي طنطا الجامعي للاطمئنان

 

محافظة المنوفية المنوفية حادث دهس طفلة سيارة طائشة

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