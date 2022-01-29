مياه سوهاج تستطلع أراء المواطنين بـ "المنشاة" للتعرف على جودة الخدمة

أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، استطلاع رأي بمدينة “المنشأة” الجاري بها تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، إن هذا الاستطلاع للتعرف عن مدى رضا العملاء عن الخدمات التي تقدمها الشركة، مضيفا أن مسئولي التوعية بالشركة أجروا 150 مقابلة بالأماكن العامة ومنازل المواطنين هذا بالإضافة إلى إجراء استطلاع راي تليفوني لعدد 50 مشتركا من سكان مدينة “المنشأة”.



وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف، أن الاستطلاعات تبحث مدى جودة خدمات مياه الشرب والالتزام في قراءة العدادات ومدى رضا العملاء عن الخدمات المقدمة وانه يتم خلال الاستطلاع تحليل عينات مياه للتأكد من مطابقة مياه الشرب للمواصفات القياسية لجودة المياه كما يتم توعية المواطنين بالخدمات التى تقدمها الشركة هذا بالاضافة الى توعيتهم باهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها من الإهدار.