اقتصاد الإمارات| مؤتمر ستيب 2022 يناقش تعزيز ريادة الأعمال والابتكار في دبي

يسلط مؤتمر "ستيب" المتخصص بريادة الأعمال وتمكين المبدعين والمبتكرين في مجالات التكنولوجيا الضوء على إنجازات عقد كامل من ريادة الأعمال والابتكار في المنطقة بشكل عام ودبي بشكل خاص حيث شهدت هذه الفترة ازدياداً كبيراً في أعداد الشركات الناشئة ورواد الأعمال وظهور العديد من الشركات المليارية "يونيكورن" التي استفادت من بيئة الأعمال الجاذبة والبنية التحتية المتطورة التي تقدمها الإمارة.

قال تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية " وام" أن المؤتمر في نسخته العاشرة، يعقد بالشراكة الاستراتيجية مع مدينة دبي للإنترنت أول وأكبر مجمع أعمال متخصص في مجالات التكنولوجيا والابتكار في المنطقة.. يومي 23 و24 فبراير المقبل.

ويعزّز تزامن المؤتمر مع إكسبو 2020 دبي أهمية الفرص وعروض الشركات الناشئة في المؤتمر حيث يضع "ستيب" إمكانات المنطقة في ريادة الأعمال والابتكار أمام جمهور عالمي كما يبني على التطورات التكنولوجية الثورية والمحادثات التي تجري في المعرض العالمي مثل الذكاء الاصطناعي "AI" والرعاية الصحية الرقمية مع تمهيد الطريق لفرص التوسع العالمية.

وقال عمار المالك المدير العام لمدينة دبي للإنترنت إن رؤية القيادة الرشيدة ترتكز على ترسيخ بيئة ريادة الأعمال واستقطاب أفضل العقول من جميع أرجاء العالم لتمكين الابتكار وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للأعمال ومصدراً للحلول والابتكار لافتا إلى أن مدينة دبي للانترنت شكلت خلال العقدين الماضيين ركيزة أساسية لتحقيق هذه الرؤى والأهداف ونفخر بمساهمة شركاء أعمالنا بشكل كبير في مسيرة التحول الرقمي وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وأعرب عن سعادته بمواصلة شراكتهم الاستراتيجية مع "ستيب" الذي يعزز مكانة المنطقة على النطاق العالمي وتطلعهم لاستضافة أبرز الشركات الناشئة والعقول في هذا الحدث الهام الذي تزداد أهميته هذ العام نظراً لتزامنه مع استضافة دبي إكسبو 2020 ..متوقعاً تفاعلاً مع الوفود الدولية وزوار الإمارة من المعنيين خلال هذه الفترة بما يضمن توسيع الشراكات والتعاون على نطاق أوسع من أي وقت مضى.

من جانبه قال راي ضرغام الرئيس التنفيذي لـ "ستيب".. " نتطلع إلى حدثنا القادم خلال مؤتمر Step الذي يتزامن مع معرض إكسبو 2020 هذا العام واحتفالًا بالسنوات العشر الماضية حيث نشهد تطور المنظومة الرقمية. كانت شراكتنا مع مدينة دبي للإنترنت مؤثرة في إشراك ودعم رواد الأعمال في المنطقة. نتطلع إلى استضافة كبار الخبراء ومناقشة المستقبل مع مشهد رقمي جديد".

ويقام الحدث بمشاركة أكثر من 400 شركة تقنية عالمية ناشئة وجدول حافل بورش العمل والجلسات النقاشية التي تتناول موضوعات بارزة ومهمّة تحدث تحولات كبرى في عالم التكنولوجيا والاقتصاد بشكل عام ومنها الرموز غير القابلة للاستبدال "NFT" والويب 3 والعملات المشفرة بالإضافة التقنيات المالية.

ويشهد المؤتمر مشاركة متحدثين بارزين على مدى يومين مليئين بالنقاشات الهامة وفرص الترويج المتميزة وسط جدول أعمال حافل يغطي الموضوعات الأكثر تداولاً في مجال التكنولوجيا وسوف تتاح للزوار فرصة الاستماع إلى الكلمات الرئيسة وحضور حلقات النقاش التي يقدّمها كبار الشخصيات في مجال التكنولوجيا مثل بول ميسنر نائب رئيس سياسة الابتكار العالمية والاتصالات في أمازون وإيلي حبيب الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أنغامي" الرائدة في المنطقة وميشيل أرازكايتا رئيس استراتيجية العلامة التجارية والتعاون في بولارويد إضافة إلى نجمة فريق "Humans of New York" سيدرا قاسم المؤسس المشارك لعلامة أتومز الشهيرة التي يقع مقرها في بروكلين – نيويورك.

ويركز مؤتمر هذا العام على أربعة مسارات رئيسة بما في ذلك التكنولوجيا المالية مع التركيز على المدفوعات الرقمية والعملات المشفرة والتجارة الإلكترونية والابتكارات المستقبلية بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي والتنقل والطاقة والحوسبة السحابية والإعلام الرقمي مع الوسائط والتسويق والمحتوى وتقنيات الرعاية الصحية ونمط الحياة. كما يمكن للزوار الغوص في مستقبل التكنولوجيا حيث تعرض الشركات الناشئة منتجات وخدمات مبتكرة مع إلقاء نظرة إلى ما تمّ إنجازه من رعاية بيئة الأعمال المتكاملة للشركات الناشئة خلال العقد الماضي.