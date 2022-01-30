عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| مؤتمر ستيب 2022 يناقش تعزيز ريادة الأعمال والابتكار في دبي

ريادة الأعمال
ريادة الأعمال

يسلط مؤتمر "ستيب" المتخصص بريادة الأعمال وتمكين المبدعين والمبتكرين في مجالات التكنولوجيا الضوء على إنجازات عقد كامل من ريادة الأعمال والابتكار في المنطقة بشكل عام ودبي بشكل خاص حيث شهدت هذه الفترة ازدياداً كبيراً في أعداد الشركات الناشئة ورواد الأعمال وظهور العديد من الشركات المليارية "يونيكورن" التي استفادت من بيئة الأعمال الجاذبة والبنية التحتية المتطورة التي تقدمها الإمارة.

قال تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية " وام" أن المؤتمر في نسخته العاشرة، يعقد  بالشراكة الاستراتيجية مع مدينة دبي للإنترنت أول وأكبر مجمع أعمال متخصص في مجالات التكنولوجيا والابتكار في المنطقة.. يومي 23 و24 فبراير المقبل.

اقتصاد الامارات .. 4.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

اقتصاد الإمارات .. 190.2 مليار درهم تجارة أبوظبي غير النفطية خلال 11 شهرا بنمو 2.9%

ويعزّز تزامن المؤتمر مع إكسبو 2020 دبي أهمية الفرص وعروض الشركات الناشئة في المؤتمر حيث يضع "ستيب" إمكانات المنطقة في ريادة الأعمال والابتكار أمام جمهور عالمي كما يبني على التطورات التكنولوجية الثورية والمحادثات التي تجري في المعرض العالمي مثل الذكاء الاصطناعي "AI" والرعاية الصحية الرقمية مع تمهيد الطريق لفرص التوسع العالمية.

وقال عمار المالك المدير العام لمدينة دبي للإنترنت إن رؤية القيادة الرشيدة ترتكز على ترسيخ بيئة ريادة الأعمال واستقطاب أفضل العقول من جميع أرجاء العالم لتمكين الابتكار وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للأعمال ومصدراً للحلول والابتكار لافتا إلى أن مدينة دبي للانترنت شكلت خلال العقدين الماضيين ركيزة أساسية لتحقيق هذه الرؤى والأهداف ونفخر بمساهمة شركاء أعمالنا بشكل كبير في مسيرة التحول الرقمي وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وأعرب عن سعادته بمواصلة شراكتهم الاستراتيجية مع "ستيب" الذي يعزز مكانة المنطقة على النطاق العالمي وتطلعهم لاستضافة أبرز الشركات الناشئة والعقول في هذا الحدث الهام الذي تزداد أهميته هذ العام نظراً لتزامنه مع استضافة دبي إكسبو 2020 ..متوقعاً تفاعلاً مع الوفود الدولية وزوار الإمارة من المعنيين خلال هذه الفترة بما يضمن توسيع الشراكات والتعاون على نطاق أوسع من أي وقت مضى.

من جانبه قال راي ضرغام الرئيس التنفيذي لـ "ستيب".. " نتطلع إلى حدثنا القادم خلال مؤتمر Step الذي يتزامن مع معرض إكسبو 2020 هذا العام واحتفالًا بالسنوات العشر الماضية حيث نشهد تطور المنظومة الرقمية. كانت شراكتنا مع مدينة دبي للإنترنت مؤثرة في إشراك ودعم رواد الأعمال في المنطقة. نتطلع إلى استضافة كبار الخبراء ومناقشة المستقبل مع مشهد رقمي جديد".

ويقام الحدث بمشاركة أكثر من 400 شركة تقنية عالمية ناشئة وجدول حافل بورش العمل والجلسات النقاشية التي تتناول موضوعات بارزة ومهمّة تحدث تحولات كبرى في عالم التكنولوجيا والاقتصاد بشكل عام ومنها الرموز غير القابلة للاستبدال "NFT" والويب 3 والعملات المشفرة بالإضافة التقنيات المالية.

ويشهد المؤتمر مشاركة متحدثين بارزين على مدى يومين مليئين بالنقاشات الهامة وفرص الترويج المتميزة وسط جدول أعمال حافل يغطي الموضوعات الأكثر تداولاً في مجال التكنولوجيا وسوف تتاح للزوار فرصة الاستماع إلى الكلمات الرئيسة وحضور حلقات النقاش التي يقدّمها كبار الشخصيات في مجال التكنولوجيا مثل بول ميسنر نائب رئيس سياسة الابتكار العالمية والاتصالات في أمازون وإيلي حبيب الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أنغامي" الرائدة في المنطقة وميشيل أرازكايتا رئيس استراتيجية العلامة التجارية والتعاون في بولارويد إضافة إلى نجمة فريق "Humans of New York" سيدرا قاسم المؤسس المشارك لعلامة أتومز الشهيرة التي يقع مقرها في بروكلين – نيويورك.

ويركز مؤتمر هذا العام على أربعة مسارات رئيسة بما في ذلك التكنولوجيا المالية مع التركيز على المدفوعات الرقمية والعملات المشفرة والتجارة الإلكترونية والابتكارات المستقبلية بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي والتنقل والطاقة والحوسبة السحابية والإعلام الرقمي مع الوسائط والتسويق والمحتوى وتقنيات الرعاية الصحية ونمط الحياة. كما يمكن للزوار الغوص في مستقبل التكنولوجيا حيث تعرض الشركات الناشئة منتجات وخدمات مبتكرة مع إلقاء نظرة إلى ما تمّ إنجازه من رعاية بيئة الأعمال المتكاملة للشركات الناشئة خلال العقد الماضي.

ريادة الاعمال مدينة دبي مال واعمال اقتصاد الامارات اخبار الخليج الشركات الناشئة

موضوعات متعلقة

اقتصاد الامارات ..ارتفاع صافي أرباح مجموعة بنك أبوظبي الأول في 2021

ترشيحاتنا

وقوع انفجار شمسي منذ دقائق.. تشوش الاتصالات في عدد من المناطق|صور

وداعا فوضى الإعلانات الطبية.. نقابة الأطباء: الحكومة شكلت لجنة لفحص المنتج قبل الإعلان عنه

أستاذ الفيروسات يكشف حقيقة ظهور فيروس الخفافيش الجديد "Neocov" وانتقاله للإنسان .. فيديو

سيد عبد الحفيظ : فوز الأهلي علي الزمالك 6-1 جزء من التاريخ ولولا الاحتواء لتكررت مرة اخري

بالجبن والخس.. شاهد كوتشي على شكل ساندويتش

أمير قطر يطير إلى واشنطن في زيارة عمل.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على نايل سات| قنوات مجانية تنقل مباراة مصر والمغرب .. تعرف عليها

99% منهم .. محمد صبحي يعلق على فيلم أصحاب ولا أعز |فيديو

بث مباشر.. مباراة تونس وبوركينا فاسو فى أمم أفريقيا

الطقس غدا | الصقيع مستمر والأمطار خفيفة .. وكاترين حرارة تحت الصفر

بعد هبه وياسمين.. حقيقة تعرض مصر لـ إعصار آنا المدمر

رياح بسرعة 147 ميلا.. العاصفة مالك تضرب عدة دول أوروبية.. فيديو

حتحوت : الإصابة تنهي مشوار محمد الشناوي بـ كأس الأمم

تونس تودع كأس الأمم الإفريقية بعد فوز بوركينا فاسو 1-0

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أول قطة في البيت الأبيض منذ 13 عامًا|صور

مطرب المهرجانات مسلم يحتفل بزفافه بحضور نجوم الفن.. صور

5 أفلام تنافس بـ مهرجان جمعية الفيلم بـ حضور نجوم الفن..تفاصيل وأخبار|صور

هبة وياسمين وزينة و روز|15 عاصفة باسم رجال ونساء..ما السر وراء الأسماء؟

فيديو

يمتلك أسطولا من السيارات والقصور والطائرات.. قصة أغنى طفل في أفريقيا

وبالوالدين إحسانا .. قصة رحيل ابن شريفة ماهر بعد مقاضاته لها..تغطية خاصة

التاتو حلال أم حرام ؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل.. تغطية خاصة

الطقس غير مستقر.. الأرصاد تحذر من الشبورة ونشاط الرياح

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بقلم إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

اﻟﻤﺰﻳﺪ