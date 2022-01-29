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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل "لعبة نيوتن" بين العشرة أعمال الأعلى مشاهدة عبر "نتفليكس"

مسلسل لعبة نيوتن
مسلسل لعبة نيوتن

مازال مسلسل " لعبة نيوتن" يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة على منصة "نتفليكس" بعد مرور أكثر من شهرين على عرضه على المنصة الأمريكية الشهيرة، اذ يتراجع ويتقدم بين العشر أعمال الأعلى مشاهدة في مصر.

 

وحصد مسلسل لعبة نيوتن، من إنتاج شركة "ميديا هب سعدي – جوهر"، العديد من الجوائز خلال فترة الماضية من عدد من المهرجانات المهمة وفازت عنه منى زكي بجائزة أفضل ممثلة درامية في عام ٢٠٢١.

 

ويتتبع مسلسل لعبة نيوتن رحلة حازم وهنا اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما على الأراضي الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئًا فشيئًا وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان!، وقد تم تصوير أحداث المسلسل ما بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية الأصلية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

 

ويتصدر بطولة مسلسل لعبة نيوتن النجوم منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.

تامر محسن 

وأكد تامر محسن، أنه يحاول دائما التجديد في تجاربه الفنية، ويعتبر "لعبة نيوتن" طريقة جديدة كان يحاول بها التقرب لشريحة أكبر من الجمهور، وكان يعتمد على التعاطف والدراما لجذب المشاهدين للقصة.

ورفض تامر محسن، الكشف عن التجربة الأقرب لقبله، لكنه قال إن مسلسل "بدون ذكر أسماء" كان مهما بالنسبة له لأنه سيناريو الراحل وحيد حامد، وكان من الضروري أن يلقى إعجابه ويكون على قدر المسئولية أكثر من وصوله إلى الجمهور.

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وأشار إلى أنه يحب أن تصل أعماله إلى الجمهور ويشاهدها جيدا، وأنه يتضايق عندما لا تأخذ التجربة حقها، ويحسن من أدائه في الأعمال التالية حتى تلقى متابعة أكبر.

وكشف تامر محسن أن مسلسله "هذا المساء" لم يلفت نظر الجمهور منذ الحلقة الأولى، وبدأت الانتباه له مؤخرا، أما "تحت السيطرة" فقد كان منشغلا بالوصول إلى شريحة الآباء والأبناء في نفس الوقت.

وقد تم إعلان خروج كل من منى زكى والمخرج تامر محسن من رمضان 2022 بعد توقف تصوير أعمالهما. 

مسلسل لعبة نيوتن نتفليكس منصة نتفليكس منى زكى محمد فراج محمد ممدوح

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