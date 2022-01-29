رانيا محمود ياسين: لم أهاجم أدهم النابلسى وأتعرض لهجوم من أهل الشر

نفت الفنانة رانيا محمود ياسين، شائعة اعتزالها الفن، معقبة:" كل موسم رمضاني بقدم عمل جديد".

وقالت رانيا محمود ياسين، خلال حوارها مع برنامج " كلام الناس" المذاع عبر قناة "أم بى سى مصر"، أن الفنانين والمشاهير يتعرضون لهجوم من لجان إلكترونية، معقبة:" أنا شخصيا أهل الشر يهاجموني بسبب المعارك التي خاضتها ضدهم خلال عملى بالإعلام".

وعن اعتزال الفنان الأردني أدهم النابلسي، قالت: ليس لى علاقة به ربنا يكرمه ولم أقم بمهاجمته.

رأيها في فيلم منى زكى

وعبَّرت الفنانة رانيا محمود ياسين عن رأيها بشأن فيلم "أصحاب ولا أعز" بطولة الفنانة منى زكى والذى أثار الجدل خلال الفترة الماضية.

وقالت رانيا محمود ياسين، أن الفنانة منى ذكى لها تاريخ فني كبير عند الجمهور، يشفع لها أمام أى نقد.

وأكدت رانيا محمود ياسين، أنه يجب على الجميع أيضا احترام رأى الجمهور بشأن فيلم "أصحاب ولا أعز"، قائلة:" لازم نحترم الجمهور.. وبلاش نرد ردود مستفزه".

وأوضحت رانيا محمود ياسين، أن ما تم طرحه داخل فيلم أصحاب ولا أعز؛ غريب عن المجتمع العربي، لافتة إلى أنه ما تم طرحه غير معتاد لدى الجمهور العربى.



