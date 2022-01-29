5 أفلام تنافس بـ مهرجان جمعية الفيلم بـ حضور نجوم الفن..تفاصيل وأخبار|صور

حضرعدد من الفنانين والمخرجين وصناع السينما حفل افتتاح مهرجان جمعية الفيلم في دورتيه الـ47 و48، برئاسة مدير التصوير محمود عبد السميع، ومنهم حسين فهمي، وبشرى، المخرج تامر محسن، المخرج عمرو سلامة، المخرج ماندو العدل، المخرج أمير رمسيس، المخرج محمد أبو سيف، المخرجة نادين خان، المنتج أحمد السبكي، مدير التصوير محسن أحمد، خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة.

وأشارت إدارة مهرجان جمعية الفيلم إلى أن هذه الدورة استثنائية في العديد من تفاصيلها خاصة مع عدم إقامة دورة العام الماضي بسبب الكورونا، حيث توقفت الأنشطة الفنية لفترة، ولذلك سيتم إصدار النتائج الخاصة بالأفلام المصرية التي عرضت تجاريا بدور العرض المصرية خلال عام 2020 والتي وصل عددها إلى 21 فيلما مصريا، وأيضا عام 2021 ووصل عددها لـ 26 فيلما.

الأفلام المتنافسة:

ويتنافس في الدورة الـ 47 من مهرجان جمعية الفيلم 5 أفلام هي: "يوم وليلة" للمخرج أيمن مكرم، و"صندوق الدنيا" للمخرج عماد البهات، و"صاحب المقام" للمخرج محمد جمال العدل، و"تؤأم روحي" للمخرج عثمان أبو لبن، وأخيرا فيلم "حظر تجول" للمخرج أمير رمسيس، أما الدورة الـ 48 من المهرجان يتنافس فيها 7 أفلام هم، "وقفة رجالة" للمخرج أحمد الجندي، و"العارف" لأحمد علاء الديب، و"الإنس والنمس" للمخرج شريف عرفة، و"موسى" للمخرج بيتر ميمي، و"200 جنيه" للمخرج محمد أمين، و"برا المنهج" لعمرو سلامة، و "أبو صدام" لنادين خان، وأخيرا يتنافس فيلم "قابل للكسر" على فرعى العمل الأول للمخرج أحمد رشوان، والتمثيل لحنان مطاوع".

خالد عبد الجليل: وزيرة الثقافة أرادت تأجيل مهرجان جمعية الفيلم لتتمكن من حضروه

أبدى الدكتور خالد عبد الجليل رئيس المصنفات الفنية ومستشار وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، مدى حبه لجمعية الفيلم، واهتمام الوزيرة بالمهرجان.

وقال خالد عبد الجليل، خلال حفل افتتاح مهرجان جمعية الفيلم، المقام، منذ قليل: أحترم كثيرًا استمرار جمعية الفيلم، وتتلمذ بها العديد من الفنانين.

وأضاف عبد الجليل: المهرجان بأمانة شديدة بيتعمل فيه كل حاجة بالإيد ومبيكلفوش الدولة، وكانت وزيرة الثقافة حريصة كثيرا على حضور المهرجان، ولكن لانشغالها بمعرض الكتاب، وعدة ارتباطات أخرى لم تستطع الحضور، والوزيرة كانت عايزة تأجل المهرجان لأنها حريصة على حضوره كثيرًا.

لجنة تحكيم المهرجان:

شكلت إدارة جمعية الفيلم السنوي برئاسة مدير التصوير السينمائي محمود عبدالسميع لجنة تحكيم دورتي 47 و48 للمهرجان، والذي سيقام في الفترة من 29 يناير الجاري وحتى 5 فبراير بمركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية.

ويرأس لجنة التحكيم السيناريست بشير الديك وبعضوية كل من الناقد السينمائي أسامة عبدالفتاح، والكاتبة والناقدة السينمائية آمال عثمان، والفنانة بشرى، والمخرج تامر محسن، والناقد رامي المتولي، والمخرج عادل الأعصر، والمنتج فاروق عبدالخالق، والناقد السينمائي مجدي الطيب، ومدير التصوير السينمائي د.محسن أحمد، والمخرج السينمائي محمد أبو سيف، وأخيرًا دكتور وليد سيف الكاتب والناقد السينمائي ورئيس قسم السينما بالمعهد العالي للنقد الفني، أمانة لجنة التحكيم الصحفية نيفين الزهيري والفنان جورج فوزي.

مهرجان جمعية الفيلم السنوي

مهرجان جمعية الفيلم السنوي يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع نقابة المهن السينمائية وصندوق التنمية الثقافية، ويعد أحد أقدم وأهم مهرجانات السينما المصرية، ويعتبر واحد من أهم المهرجانات المحلية المصرية حيث يقوم بالتحكيم فيه نخبة من صناع السينما، ويستند إلى القيمة الفنية للأفلام المشاركة، يقوم اعضاء الجمعية باختيار الأفلام التي تشارك فيه من بين الافلام المعروضة خلال العام السابق من عقد المهرجان، هو المهرجان الوحيد الذي تقوم إدارته باختيار الأفلام ولم يتقدم إلينا أصحاب الأفلام للمشاركة بالمهرجان، ويكون اختيار أفضل الأفلام عن طريق تصويت أعضاء الجمعية على أكثر 7 أفلام جيدين عرضوا على مدار العام كاملا، وهو المهرجان الوحيد، الذي أقيم بانتظام على مدار سنوات طويلة، ولم يتوقف منذ افتتاحه وتأسيسه عام 1975 من قبل جمعية الفيلم، على أيدى نقاد وصناع السينما.

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