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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

مواعيد الجامعات لسحب ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة "ذكور وإناث"

المستشار محمد حسام
المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة

قرر مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، الإعلان عن قبول تقديم طلبات تعيين دفعة 2021، للذكور والإناث لأول مرة فى تاريخ المجلس، من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة.

وأعلن المجلس، عن أن الكود المؤسسي لسداد رسوم طلبات التعيين بوظيفة مندوب مساعد هو 10100801 بجميع البنوك المصرية ومكاتب البريد.

* مواعيد سحب ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد من الجامعات المصرية وترتيبها؛ كالتالي:-

- جامعة القاهرة - جامعة الازهر فرع القاهرة- جامعة حلوان يوم الاربعاء الموافق 2 فبراير.
- جامعة عين شمس- جامعة الزقازيق- جامعة المنصورة يوم الخميس الموافق 3 فبراير.
- جامعة الاسكندرية - جامعة الازهر فرع دمنهور- كلية الدراسات الاسلامية والعربية بنات جامعة الازهر - جامعة جنوب الوادي، يوم السبت الموافق 5 فبراير.
- جامعة طنطا - جامعة الازهر فرع تفهنا الاشراف، جامعة الازهر فرع طنطا - جامعة الازهر فرع اسيوط جامعة سوهاج يوم الاحد الموافق 6 فبراير.
- أكاديمية الشرطة- جامعة المنوفية- جامعة السادات- جامعة بنها يوم الاثنين الموافق 7 فبراير.
- جامعة بني سويف - جامعة المنيا- جامعة أسيوط- جامعة أسوان يوم الثلاثاء الموافق 8 فبراير.
- جامعات آخري- جامعات التخلفات يوم الاربعاء الموافق 9 فبراير.

وذلك من التاسعة صباحاً وحتي الرابعة عصراً.

مجلس الدولة تعيين دفعة 2021 سحب ملفات مندوب مساعد وظيفة مندوب مساعد

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