الإسكان: الانتهاء من 950 شقة سكن بديل بمثلث ماسبيرو استعدادًا لتسليمها |فيديو

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إنه تم الانتهاء من 950 شقة سكن بديل بمنطقة مثلث ماسبيرو استعدادًا لاستلام قاطنيها للوحدات.

وأضاف "عباس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة": "منطقة ماسبيرو كانت من أكثر المناطق عشوائية في قلب القاهرة"، متابعا: "نجحنا في إخلائها بعدة طرق سواء بالتعويض أو بمناطق أخرى".

وأوضح المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية،: "سيتم طرق وحدات سكنية للبيع لتعويض المبالغ التي تم صرفها"، لافتا: "تم عمل مناطق إدارية وجراجات للسيارات، فضلا عن المحلات التجارية".