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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل نترك صلاة الوتر في السفر ؟ .. عالم أزهري يوضح

صلاة الوتر
صلاة الوتر

هل نترك صلاة الوتر في السفر ؟ .. سؤال ورد الى الشيخ عبد الحميد الاطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا ، وأجاب قائلا : الوتر ما تيسر ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع، ليس له حد محدود في السفر ولا في الحضر، فقد كان يوتر في السفر ويوتر في الحضر عليه الصلاة والسلام، وهكذا سنة الوتر في السفر والحضر جميعًا ، أما سنة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فالأفضل تركها في الصلاة في السفر.

 

​ما وقت صلاة الوتر إذا صليت المغرب والعشاء جمع تقديم؟

 

سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى: فلما كان السفر بشروطه من أسباب الجمع بين الصلوات على قول جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة فيجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء تقديماً أو تأخيراً، فقد اختلف الفقهاء فى وقت صلاة الوتر على قولين:

 

القول الأول: ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن وقت الوتر يبدأ من بعد أداء صلاة العشاء، ومن ثمَّ فإذا صلى المغرب والعشاء جمع تقديم فيجوز له أن يصلى الوتر ولو قبل العشاء.

 

القول الثاني: ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الوتر يبدأ وقته من مغيب الشفق فلو صلى المغرب والعشاء جمع تقديم فلا يجوز صلاة الوتر قبل أذان العشاء.

 

وبناء على من سبق: فإنَّ الجمع بين القولين يقتضى القول بأن من استطاع أن يوتر بعد دخول وقت العشاء كان خروجاً من خلاف العلماء وهو مستحب لمن لم يخش على نفسه غلبة النوم لا سيما فى السفر وهو مظنة المشقة. أما من غلب على ظنه أنه ينام قبل العشاء أوتر قبلها, وفى كل خير. وفى الحديث عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ خَافَ أن لا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ وَمَنْ طَمِعَ أن يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ فَإِنَّ صَلاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ).

هل يجوز أداء صلاة الوتر أكثر من مرة في الليلة الواحدة 


هل يجوز أداء صلاة الوتر أكثر من مرة في الليلة الواحدة ؟ ، ورد فيه أن المُسلم إذا أراد أن يقوم الليل فالسُنة أن يؤخر صلاة الوتر إلى ما بعد قيام الليل، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترًا» متفق عليه.

هل يجوز أداء صلاة الوتر أكثر من مرة في الليلة الواحدة ؟، ورد أنه إذا كان الشخص قد صلى الوتر في أول الليل، ثم نشط بعد ذلك لقيام الليل فلا حرج عليه أن يصلي ما شاء، لكنه لا يوتر مرة ثانية، لما رواه أبو داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا وتران في ليلة واحدة».

صلاة الوتر وقت صلاة الوتر

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