غدا.. عقد الامتحان الشفوي لطلاب برنامج الفرنساوي لمادة الترجمة الفورية بأداب القاهرة

أعلنت كلية الأداب جامعة القاهرة، عن موعد امتحانات الشفوى لبرامج الساعات المعتمدة للفصل الدراسى الأول العام الجامعى 2021- 2022.

ونوهت كلية الأداب بأن طلاب المستوى الرابع من برنامج الترجمة التخصصية باللغة الفرنسية، سيكون الامتحان الشفوى لمادة الترجمة الفورية، يوم 31 يناير من الساعة 10 صباحا، وسيعقد في معمل اللغات والترجمة.

ويشار إلى أن الامتحان الشفوى لمادة الترجمة التتبعية والمنظورة، لطلاب المستوي الثالث من برنامج الترجمة التخصصية باللغة الفرنسية، عقدت أمس السبت، 29 يناير من الساعة 10 صباحا.





وسبق أن عقدت كلية الأداب جامعة القاهرة، امتحانات التحريري العملي للفصل الدراسى الأولى فى عدد من المقررات للعام الجامعي 2021- 2022، وذلك يومى الأحد والاثنين الموافق 23 و24 من شهر يناير الجاري في مواد اللغة العربية والانجليزية والأسبانية والفرنسية واللغة اليابانية والصينية والإيطالية.