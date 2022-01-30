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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أقدم قدرة فول نابت بقنا.. عمرها أكثر من 80 عاماً و أصحابها توارثوا المهنة عن أجدادهم

أقدم قدرة فول نابت
أقدم قدرة فول نابت بقنا

أصبح مكانه مقصداً للكثير من محبى الفول النابت والمدمس ، فوجوده فى المكان مضى عليه قرن من الزمان أو يزيد ، فالحفيد الأكبر يبلغ من العمر 62 عاماً ويؤكد بأنه توارث المهنة عن آبائه و أجداده وتعلمها وهو بعمر 8 أعوام ، ومازال متواجداً فى المكان بوسط مدينة قوص جنوب قنا ، والذى عمل به أجداده منذ عقود بعيدة ترجع لبدايات القرن الماضى .

"قدرة فول " ضخمة مازالت تتصدر محل الحاج أحمد الترامسى ، يرجع تاريخها لحوالى قرن من الزمان ، حفر الزمان ملامحه عليها بقوة، بجانب النيران التى لم تهدأ من تحتها طوال السنوات الماضية والتى غيرت من لونها النحاسى الفاتح إلى الغامق من كثرة تعرضها للنيران.

 

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مع بدء شروق الشمس يتوافد الأهالى خاصة الموظفين و عمال اليومية ، إلى العم أحمد الترامسى فى ميدان أبوالعباس ، للحصول على وجبة الإفطار اليومية التى اعتادوا عليها و أصبحت ضمن طقوس يومهم المعتاد ، فالكل يعرف المواعيد و يعرف طقوس العمل، ما يعلهم يتعاملون مع المكان بأريحية و يخدمون أنفسهم بأنفسهم.

شهرته لم يكتسبها من تقديم سلعة جديدة أو تطوير فى الخدمات التى يقدمها ، لكنه اكتسبها من حفاظه على نظامه القديم ، والذى اعتاد عليه الزبائن منذ زمن بعيد ، فالأدوات هى نفسها التى كان يعمل بها الآباء والأجداد ، ولم يخرج من الخدمة ، إلا ما أصابه التلف نتيجة مرور الزمن و النيران الملتهبة التى لا تتوقف إلا فترات هدوء الليل.

قال أحمد الترامسى 62 عاماً ، أعمل فى هذا المكان منذ أن كان عمرى 8 أعوام ، ومن وقتها لا أغادر المكان إلا لمنزلي ، فمنذ الصباح الباكر أتواجد فى مكان لاستقبال الزبائن ، حتى صلاة الظهر ، و أتوقف لما بعد العصر، لاستأنف عملى مرة أخرى بعد العصر حتى العاشرة مساء بشكل يومى ، و في البداية كنت أتجول بالفول النابت والمدمس فى نطاق مدينة قوص ، لكن لم استمر كثيراً فى ذلك.

و تابع الترامسى: الزبائن يقصدون المكان للثقة التى حظي بها  منذ عشرات الأعوام ، فقد بدأ أجدادى هنا فى نفس المكان ، منذ أن كانت قوافل الحجاج تأتى إلى هنا قبل ذهابها إلى الأراضى المقدسة بالحجاز ، فقد كان الحجاج يأتون من مختلف المحافظات المصرية ويستريحون هنا فى قوص وما حولها، وبعد ذلك يتجهون إلى ميناء عيذاب فى البحر الأحمر عبر الطريق المعروف قديماً باسم طريق الحجاج.

و أضاف الترامسى : كانت وجبة الفول النابت والمدمس هى الوجبات الأساسية التى يستقبلون بها الأهالى حجاج بيت الله الحرام، وكان الجميع يتنافس فى إكرام ضيوف الرحمن ، وكان محلنا شاهداً على هذه الفترة التاريخية الهامة ، والتى ما زالت أنا و أبنائى نعيش على سيرة و سمعة آبائي و أجدادى التى تركوها لنا منذ عقود طويلة.

و أشار الترامسى إلى أن عمله لم يتغير عن السنوات السابقة ، فنفس الأدوات مازال يستخدمها حتى الآن فى طهى الفول النابت أو المدمس ، ومن ضمنها "قدرة فول" عمرها يزيد عن 80 عاماً ، حتى تقديم الوجبات يسير كما كان يفعل والدى ، الزبون يحصل على طبق فول نابت ومعه عيش شمسى حتى يستمتع بطعم النابت ، أو إذا كان يرغب فى وجبة فول مدمس مع بصل أخضر.

و أوضح الترامسى أنه يحرص مع أولاده ومن يعملون معه على النظافة حتى يحافظ على السمعة والثقة التى ورثها عن أجداده ، والتى كانت ومازالت بعد الله سبباً فى شهرته و إقبال الزبائن عليه ، رغم انتشار محلات ومطاعم الوجبات السريعة التى تقدم كل شىء.
 

 

أقدم قدرة فول نابت بقنا

 

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