اتحاد نقابات العمال: فرصة لشركات القطاع الخاص المتعثرة عن تطبيق الأدنى الحد للأجور

قال مجدى البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنه تم تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع شركات القطاع الخاص في شهر يناير، ولكن بعض الشركات طلبت تأجيل القرار؛ بسبب التعثر المالي، ولحين ضبط أمورها المالية، لافتا إلى أن بعض شركات القطاع الخاص تقدمت بطلب استثناء لتأجيل تنفيذ قرار تطبيق الحد الادنى للأجور.

وأضاف مجدي البدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أنهم سيتخذون قرارًا بشأن في تطبيق الحد الأدنى للأجور على الشركات المتعثرة، في منتصف فبراير، مشددا على ضرورة أن يكون الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي.

وتابع: سنبحث مع القطاع الخاص تطبيق الحد الأدنى للأجور المعمول به في الحكومة بعد انتهاء ملف الشركات المتعثرة، والمسألة ستكون بالتوافق- مش خناقة- وهنحاول نعمل توازن دون الضرر بالشركات، ونناشد رجال الاعمال الشعور بالظروف الاقتصادية للمواطنين".