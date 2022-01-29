لما الرئيس السيسي ينفذ حلمه ولادي حيبقوا بخير|هكذا تمنّاها الراحل ياسر رزق

كشفت الكاتبة الصحفية أماني ضرغام، أرملة الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق، والذي رحل عن عالمنا الأربعاء الماضي بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، عن موقف غريب حدث مع الكاتب الراحل أثناء أداء فريضة الحج".

وقالت "ضرغام" عبر حسابها علي "فيسبوك":'' ضغطت على يده بعنف وأنا فى انفعال وقلت: ادع لأولادك يا ياسر ولنفسك، فربّت على يدي وهو يحكم قبضته عليها بيده الأخرى قائلا لما مصر تبقى بخير والرئيس السيسى ينفذ ما يحلم به ولادي حيبقوا بخير وأنا حبقى بكل خير.

وتابعت "كان هذا فى طواف الحج عام ٢٠١٥ وكانت أول حجة لنا معا وفوجئت به فى الطواف يدعو لمصر وللرئيس السيسى ويبتهل إلى الله أن يعطيه الصحة والقدرة لأن تكون مصر التى نحلم بها فى البداية قلت انها دعوة من ضمن دعوات ولكن فى الطواف الخامس وجدت أن هذه هى الدعوة التى يرددها لا غيرها لذلك انفعلت ولكنه كالعادة احتوانى بهدوء ومحبة وإبتسامته الملائكية.

واختتمت "هذه شهادتى أمام الله عن رجل سيد الرجال كان عاشقا لمصر ومحبا لها أكتر من نفسه فى جنات النعيم يا حبيبى".

الراحل ياسر رزق بدأ عمله الصحفي في مؤسسة أخبار اليوم، وذلك منذ أن كان طالبًا فى السنة الأولى بكلية الإعلام التي تخرج فيها عام 1986؛ حيث تنقل بين أقسام متعددة لصحيفة «الأخبار»، قبل أن يستقر على العمل محررًا عسكريًّا، ثم مندوبًا للصحيفة فى رئاسة الجمهورية حتى 2005، وهو العام الذى شهد توليه، ولأول مرة، منصب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون الحكومية أيضًا.

بعد 6 سنوات قضاها في إدارة شؤون المجلة الصادرة عن «ماسبيرو»، عاد «رزق» إلى مؤسسة أخبار اليوم مرة أخرى، لكن كرئيس لتحرير صحيفتها اليومية، وذلك في 18 يناير 2011، ثم انتقل إلى المصري اليوم، ثم عاد مرة أخرى إلى مؤسسة أخبار اليوم رئيسًا لمجلس إدارتها ورئيسًا لتحرير جريدة الأخبار.



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