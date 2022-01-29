متفائلون.. اتحاد الكرة : مصرّون على هزيمة المغرب في مباراة غدٍ |فيديو

قال خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، إنه هناك حالة من التركيز والإصرار من أجل تحقيق الفوز في مباراة منتخب المغرب غدا في أمم إفريقيا.

وأضاف الدرندلي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" المدير الفني متفائل ونوفر له الدعم الكامل من اجل تحقيق نجاحات مع المنتخب ".

ومن جانبه قال اللواء حلمي مشهور، عضو اتحاد الكرة، إن الجيل الحالي من منتخب مصر من أحسن الأجيال في تاريخ الكرة المصرية، اللاعبين على قلب رجل واحد ".

وأضاف حلمي مشهور :" اللاعبون منتمون بشكل كبير للوطن والمدير الفني يعمل طوال اليوم لخدمة المنتخب ، وإن شاء الله نرجع مصر بكأس البطولة ".

وتابع حلمي مشهور :" ونشكر الإعلام المصري على تقديم الدعم الكامل لمنتخب مصر من أجل تحقيق لقب البطولة “، مضيفا:” اللاعبون يتجمعون بعد كل تدريب و يرددون هتاف تحيا مصر ويعرفون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم".

