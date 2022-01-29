يجمع بين فيروسي ميرس وسارس 2.. أستاذ فيروسات يوضح خطورة متحور نيوكوف على الإنسان| فيديو

كشف الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ علم الفيروسات بجامعة زويل، خطورة الفيروس الجديد "نيوكوف" على الإنسان.

وقال "الشبيني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة": "الفيروس الجديد نيوكوف الذي كشفت عنه إحدى الدراسات العلمية الأخيرة له علاقة بالفيروس الذي انتشر عام 2012".

وأشار إلى أن الفيروس الجديد "نيوكوف" يجمع في صفاته بين فيروس ميرس وفيروس سارس 2، موضحا: "الدراسة حذرت من التركيب الجيني له واحتمالية أن ينتقل هذا الفيروس للإنسان".

وأوضح: "فيروس كورونا تحدث له طفرات باستمرار، وكان آخرها المتحور الذي ظهر في فرنسا، ولكن يتم القلق من هذه الطفرات، بحسب تأثيرها على صحة الإنسان؛ نتيجة انتقاله عن طريق الخطأ من الحيوانات إليه".

وتابع: "هذه الدراسة أكدت وجود هذا الفيروس في الحيوانات وتحديدًا الخفافيش ولكن هذا الفيروس غير مقلق وفق لما صرحت به منظمة الصحة العالمية".