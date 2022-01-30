شيماء سيف تكشف موعد أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج Missunderstand

كشفت الفنانة شيماء سيف عن موعد بدء أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج Missunderstand ؛ الذي تقدمه.

وقالت شيماء سيف أن أولي حلقات البرنامج سيكون يوم الجمعة المقبل الموافق 4 فبراير ، على شاشة ON في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

وكان الموسم الأول من البرنامج على ردود أفعال إيجابية وتفاعل كبير من الجمهور الذي أشاد بفورمات البرنامج والأطفال الذين ظهروا خلاله، وحققوا نسب مشاهدات قياسية نتيجة ردود أفعالهم التلقائية والمضحكة.

شيماء سيف تكشف نتيجة مسحتها الثانية :



أكدت الفنانة شيماء سيف في تصريح خاص لصدى البلد ، أنها أجرت مسحة ثانية لفيروس كورونا وظهرت نتيجة المسحة .

وقالت شيماء سيف:" أجريت مسحة كورونا ثانية للتأكد وجاءت نتيجة المسحة سلبية أيضا الحمد لله".

وكانت شيماء سيف ، قد كشفت حقيقة إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت شيماء سيف:" شعرت ببعض التعب والأعراض الخاصة بفيروس كورونا، ولكن قمت بتحليل وعمل مسحة طبية وجاءت نتيجة المسحة سلبية ".

وأضافت :" كان دور برد عادي بس والحمد لله مفيش حاجة دلوقتي ، وعدت على خير الحمد لله".

رسالة مؤثرة من شيماء سيف لوالدتها في عيد ميلادها



حرصت الفنانة شيماء سيف علي تهنئة والدتها بعيد ميلادها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ونشرت شيماء سيف فيديو للحظات السعيدة التي تجمعها بوالدتها وعلقت قائلة : حبيبتى وقلبى كل سنة وانتى طيبة ياكوكو يااحلى ماما ربنا يخليكى ليا يارب وميحرمنيش منك ابدا ويديكى الصحة والعافية والسعادة وراحة البال ويقدرنى اعوضك عن كل لحظه فرحتينى فيها يااحن واجمل ام فى الدنيا.



يذكر أن آخر أعمال شيماء سيف الدرامية، مسلسل "في بيتنا روبوت" والذي لقي نجاحًا كبيرًا، وتألقت شيماء سيف بشخصية "زومبا".