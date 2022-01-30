عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شيماء سيف تكشف موعد أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج Missunderstand

شيماء سيف
شيماء سيف

كشفت الفنانة شيماء سيف عن موعد بدء أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج Missunderstand ؛ الذي تقدمه.

وقالت شيماء سيف أن أولي حلقات البرنامج سيكون يوم  الجمعة  المقبل الموافق 4 فبراير ، على شاشة ON في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

وكان  الموسم الأول من البرنامج على ردود أفعال إيجابية وتفاعل كبير من الجمهور الذي أشاد بفورمات البرنامج والأطفال الذين ظهروا خلاله، وحققوا نسب مشاهدات قياسية نتيجة ردود أفعالهم التلقائية والمضحكة.

 

شيماء سيف تكشف نتيجة مسحتها الثانية :


أكدت الفنانة شيماء سيف في تصريح خاص لصدى البلد ، أنها أجرت مسحة  ثانية لفيروس كورونا  وظهرت نتيجة المسحة .

وقالت شيماء سيف:" أجريت مسحة كورونا ثانية للتأكد وجاءت نتيجة المسحة سلبية أيضا الحمد لله".

 

وكانت شيماء سيف ، قد كشفت حقيقة إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

 

وقالت شيماء سيف:" شعرت ببعض التعب والأعراض الخاصة بفيروس كورونا، ولكن قمت بتحليل وعمل مسحة طبية وجاءت نتيجة المسحة سلبية ".

 

وأضافت :" كان دور برد عادي بس والحمد لله مفيش حاجة دلوقتي ، وعدت على خير الحمد لله".

رسالة مؤثرة من شيماء سيف لوالدتها في عيد ميلادها
 

حرصت الفنانة  شيماء سيف علي تهنئة  والدتها بعيد ميلادها   من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

ونشرت شيماء سيف فيديو للحظات السعيدة التي تجمعها بوالدتها وعلقت قائلة : حبيبتى وقلبى كل سنة وانتى طيبة ياكوكو يااحلى ماما ربنا يخليكى ليا يارب وميحرمنيش منك ابدا ويديكى الصحة والعافية والسعادة وراحة البال ويقدرنى اعوضك عن كل لحظه فرحتينى فيها يااحن واجمل ام فى الدنيا.


يذكر أن آخر أعمال شيماء سيف الدرامية، مسلسل "في بيتنا روبوت" والذي لقي نجاحًا كبيرًا، وتألقت شيماء سيف بشخصية "زومبا".

شيماء سيف Missunderstand برنامج Missunderstand أولى حلقات الموسم الجديد شاشة ON 4 فبراير

موضوعات متعلقة

مطرب المهرجانات مسلم يحتفل بزفافه بحضور نجوم الفن.. صور

أخبار الفن: عفاف مصطفى تستغيث بعد إصابتها في ذراعها.. وحنان مطاوع: والدتي في حالة غير جيدة

5 أفلام تنافس بـ مهرجان جمعية الفيلم بـ حضور نجوم الفن..تفاصيل وأخبار|صور

حسين فهمي: يوسف شاهين شجعني علي التمثيل وبدأت حياتي مخرج

رشح ودوخة .. دعاء عامر : جالي أعراض كورونا ومنتظرة نتيجة المسحة

لماذا التركيز فيما قاله.. تركي آل الشيخ يدافع عن حسن الرداد

الثقافة : إنشاء متحف للسينما بـ مقتنيات نادرة للفنانين قريبًا

حنان مطاوع : والدتي سهير المرشدي في حالة غير جيدة "خاص"

ترشيحاتنا

وقوع انفجار شمسي منذ دقائق.. تشوش الاتصالات في عدد من المناطق|صور

وداعا فوضى الإعلانات الطبية.. نقابة الأطباء: الحكومة شكلت لجنة لفحص المنتج قبل الإعلان عنه

أستاذ الفيروسات يكشف حقيقة ظهور فيروس الخفافيش الجديد "Neocov" وانتقاله للإنسان .. فيديو

سيد عبد الحفيظ : فوز الأهلي علي الزمالك 6-1 جزء من التاريخ ولولا الاحتواء لتكررت مرة اخري

بالجبن والخس.. شاهد كوتشي على شكل ساندويتش

أمير قطر يطير إلى واشنطن في زيارة عمل.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على نايل سات| قنوات مجانية تنقل مباراة مصر والمغرب .. تعرف عليها

وقوع انفجار شمسي منذ دقائق.. تشوش الاتصالات في عدد من المناطق|صور

99% منهم .. محمد صبحي يعلق على فيلم أصحاب ولا أعز |فيديو

بث مباشر.. مباراة تونس وبوركينا فاسو فى أمم أفريقيا

الطقس غدا | الصقيع مستمر والأمطار خفيفة .. وكاترين حرارة تحت الصفر

بعد هبه وياسمين.. حقيقة تعرض مصر لـ إعصار آنا المدمر

رياح بسرعة 147 ميلا.. العاصفة مالك تضرب عدة دول أوروبية.. فيديو

حتحوت : الإصابة تنهي مشوار محمد الشناوي بـ كأس الأمم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أول قطة في البيت الأبيض منذ 13 عامًا|صور

مطرب المهرجانات مسلم يحتفل بزفافه بحضور نجوم الفن.. صور

5 أفلام تنافس بـ مهرجان جمعية الفيلم بـ حضور نجوم الفن..تفاصيل وأخبار|صور

هبة وياسمين وزينة و روز|15 عاصفة باسم رجال ونساء..ما السر وراء الأسماء؟

فيديو

يمتلك أسطولا من السيارات والقصور والطائرات.. قصة أغنى طفل في أفريقيا

وبالوالدين إحسانا .. قصة رحيل ابن شريفة ماهر بعد مقاضاته لها..تغطية خاصة

التاتو حلال أم حرام ؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل.. تغطية خاصة

الطقس غير مستقر.. الأرصاد تحذر من الشبورة ونشاط الرياح

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بقلم إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

اﻟﻤﺰﻳﺪ